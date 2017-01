O Ministerio de Fomento asegura que as conexións ferroviarias do Noroeste peninsular son "prioritarias", ao igual que as dos portos, e recalcou que un dos eixes básicos das políticas do Ministerio é o impulso da loxística.

Así o apuntou Fomento despois de que este luns a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), xunto ás asociacións empresariais e cámaras de comercio de Asturias, Cantabria e León, constituíran a Plataforma para o Impulso da Loxística no Noroeste para denunciar "a marxinación á que o principal instrumento de financiamento da Unión Europea --o mecanismo Conectar Europa-- somete estas rexións do país".

Así, Fomento replicou sobre estas axudas europeas, o prazo de cuxa presentación remata o 7 de febreiro, que presentará "todos aqueles proxectos, sempre que reúnan os requisitos para recibir o financiamento de acordo ás bases da convocatoria, que sirvan para mellorar as conexións ferroviarias do Noroeste", dentro da súa "decidida aposta" por levar a alta velocidade, así como fomentar o transporte ferroviario de mercadorías a toda esta zona xeográfica.

Engade que o listado das axudas, que aínda se está a rematar de perfilar, se dará a coñecer nos próximos días, pero adianta que a principal partida de financiamento para o modo ferroviario é a ERTMS, con 70 millóns de euros.

E destaca que a solicitude de maior importe das que presenta ADIF nesta convocatoria corresponde precisamente ao sector Noroeste con 45 millóns de euros (Desenvolvemento do ERTMS noutros tramos da Rede Básica como Venta de Baños-Palencia-León, Variante de Pajares, Olmedo-Zamora- Ourense, e A Coruña-Santiago-Vigo)

Por outra banda, recorda que aínda que o CEF é unha liña "ascendente" de financiamento fronte aos fondos estruturais, a previsión é que no actual Marco Financeiro Plurianual 2014-2020 o Ministerio reciba financiamento lixeiramente superior dos fondos estruturais, en concreto do FEDER.

Polo tanto, conclúe que Fomento seguirá traballando, dentro da súa planificación e investimentos, e no marco das axudas da UE, para "continuar mellorando as conexións do noroeste peninsular, o que, sen dúbida, redundará nunha mellora da competitividade deste área territorial".

1.400 MILLÓNS PARA PORTOS

Destaca, "como mostra da importancia que o Goberno dá á conexión dos portos, incluídos os do noroeste peninsular", o Plan de Investimentos de Accesibilidade Portuaria 2017-2021, dotado con máis de 1.400 millóns de euros.

O Ministerio de Fomento considera que as devanditas conexións "son de grande importancia, non solo para que os cidadáns poidan ter un medio de transporte máis rápido, eficiente e respectuoso co medio, senón tamén para mellorar o tránsito das nosas mercadorías cara a Europa e potenciar, así, a competitividade das empresas españolas".