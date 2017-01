PSdeG urxe concluír a comisión de investigación das caixas galegas para explicar as actuacións dos políticos

O voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, instou a rematar co proceso da comisión de investigación sobre a fusión das caixas galegas e explicar "as actuacións dos responsables políticos en todo este proceso".

Así se pronunciou o dirixente socialista tras coñecerse o ingreso en prisión de catro exdirectivos de Novacaixagalicia e un avogado polas indemnizacións millonarias.

O responsable socialista sinalou que o fin da "peripecia xudicial" dos exdirectivos pon sobre a mesa a necesidade de rematar co traballo da comisión de investigación, que tivo unha "existencia lánguida" durante a pasada lexislatura, na que "permaneceu conxelada".

Por iso, instou a acabar co ditame para "dar unha resposta dende o ámbito político ás interrogantes razoables dos cidadáns" sobre o proceso. Así, urxiu a reactivar a Comisión e apuntou a un prazo de "dous ou tres meses" para "ter un ditame e explicalo a toda a opinión pública que foi o que pasou co proceso de fusión".

"ACTUACIÓN ABSOLUTAMENTE INCORRECTA"

En todo caso, o voceiro parlamentario dos socialistas galegos asegurou que a sentenza xudicial responde a unha "actuación absolutamente incorrecta" e "pouco respectuosa cos aforradores" por parte dos exdirectivos da institución, que "tomaron decisións a favor do seu lucro persoal que foron consideradas delituosas".

Con todo, separou este proceso penal das "dificultades de carácter financeiro pola incapacidade de adaptarse á burbulla inmobiliaria e á falta de vixilancia axeitada, que non son necesariamente delituosas".

Por último, sinalou o "respecto absoluto" polas decisións xudiciais "tanto cando nos convencen, como é neste caso, como cando non", tras a sentenza que, na súa opinión, "demostra que as institucións do sistema democrático funcionan e dan unha resposta axeitada de carácter penal ás actuacións incorrectas, desafortunadas e contrarias a toda ética" por parte dos directivos daquela entidade.