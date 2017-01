A voceira parlamentaria do BNG, Ana Pontón, afirmou que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "foi cómplice de que os exdirectivos -- de Novacaixagalicia-- puidesen ter un tempo extra para blindar" as súas indemnizacións millonarias, polas que finalmente ingresaron en prisión por orde da Audiencia Nacional.

Por iso, recordou, en declaracións aos medios de comunicación nos corredores do Parlamento, que xa a semana pasada o Bloque pediu "que non se tardase nin un día máis en poñer en marcha" a comisión de investigación das caixas.

Pontón afirmou que ten a sensación de que o PP, "que sabe que ten responsabilidades directas" no proceso, o que fará a partir desta decisión é "intentar outra vez meter no conxelador" a comisión, pero avisou de que terá os nacionalistas "en fronte". "Porque hai responsabilidades políticas que Feijóo non pode eludir", subliñou.

"O Bloque sempre dixo que esta era unha sentenza benevolente, insuficiente, e esta entrada en prisión confirma que a condena era moi laxa", destacou a líder do BNG, unha vez coñecida a noticia.

"ESCÁNDALO"

Ademais, considerou "un escándalo" saber que os exdirectivos das caixas "non pagaran o diñeiro" que se lle reclama.

"Parece que cren que poden estar por enriba da lei e das sentenzas, e que, como estiveron moitos anos a gobernar ao seu antollo as caixas e mesmo provocando que as leis se adaptasen aos seus desexos, crían que coas sentenzas podían facer o mesmo", censurou.

Esta actitude, para Pontón, "ofende a todas as persoas que viron a grave deterioración que supuxo para o país a perda das caixas".

Neste contexto, advertiu de que "todo o debate sobre o que pasou non se pode resolver co debate sobre as indemnizacións".

Así, recordou que houbo que pagar 9.000 millóns "no rescate das caixas con diñeiro público para que logo se malvendese a custo cero un empresario venezolano nunha operación que tamén debería ser investigada non só politicamente", senón "pola xustiza".

"PAPEL CLAVE"

Nesta liña, afondou en que as indemnizacións "se blindaron no tempo extra que Núñez Feijóo deu aos exdirectivos para seguir á fronte destas".

"Había unha lei que significaba o seu cesamento e o seu papel -- o de Feijóo-- modificándoa a última hora foi clave para que esta actuación ilegal se puidese dar", remachou.