O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, defendeu este luns que "a posición de referencialidad" no partido instrumental "nin se gaña nin se perde polo que diga un papel", senón que "a referencialidad gaña e pérdese polo papel que un hai día a día traballando polo proxecto da confluencia".

Así pronunciouse despois de que transcendese que o documento asociado á súa candidatura e rexistrado este luns ante o comité electoral que leva o proceso interno para a elección dos órganos de dirección do partido, veta que o maxistrado lucense poida compatibilizar o seu labor na Cámara galega coa de voceiro do partido político.

"En absoluto hai ningún veto. O regulamento de En Marea non impedía, e deixouno claro no plenario do 17 de decembro, concorrer a calquera órgano da organización. É unha decisión á que chegamos todos os que conformamos a candidatura pola forma que temos de entender a coralidad e a pluralidade dentro do espazo de confluencia", esgrimiu.

En declaracións aos medios nos corredores da Cámara, Villares subliñou que este acto é "coherente" coa forma de "entender a política" dos que integran a súa candidatura: "moitas voces, unha coralidad que expresa a forma de entender o espazo de confluencia e a intención de alcanzar un proxecto que permita construír máis alá a unidade popular".

Preguntado acerca de se o contido do documento político que acompaña a lista que el encabeza coincide co que sería o seu desexo popular, replicou que o seu desexo é "a pervivencia da unidade popular".

Dito isto, tamén agradeceu a súa postura ás outras dúas listas que participan no proceso interno de En Marea e que si lle avalan como voceiro, un "sentimento de gratitude" que non vai "incompatible" coa posición da súa propia candidatura.

"Non creo que haxa que ler o sentimento contrario en relación a esta decisión que vai no que nós entendemos sobre a forma de estar na política: a compatibilidade entre referencialidades ben marcadas coa existencia dunha pluralidade, dunha coralidad, no discurso. Evidentemente, a posición de referencialidad nin se gaña nin se perde polo que diga un papel; gáñase e pérdese polo papel que un hai día a día traballando polo proxecto que un hai día a día traballando no proxecto de confluencia", ha aseverado.

"ESTOU AQUÍ PARA SUMAR CONSENSOS"

Nesta conxuntura, preguntado en relación a se nun futuro os que lle avalan como voceiro conseguen a suficiente representación e lle piden que o faga, aceptaría en cargo, replicou que mantén a súa postura de "sempre".

"Digo o mesmo que dixen sempre; estou aquí para sumar consensos e poñer todo da miña parte a favor do espazo de confluencia e da unidade do proxecto. No que poida axudar, aí estarei sempre", resolveu.

TENSIÓNS INTERNAS

O documento político da lista de Villares recolle que "os voceiros de En Marea no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados (neste caso é un cargo rotatorio) formarán parte, con voz e sen voto, do conselo dás Mareas e a Coordinadora, onde non ostentarán ningunha das tres portavocías, que serán ocupadas por dúas mulleres e un home".

De feito, unha das tensións no seo da candidatura veu pola incorporación textual deste parágrafo que, segundo fontes impulsoras da lista consultadas por Europa Press, tivo lugar a última hora do domingo. Así, era desexo de parte da candidatura (postura defendida por Marea Atlántica) que Villares adquirise este compromiso público de non compatibilizar ambas as dúas representacións políticas (a do Parlamento e a do partido).

O documento de traballo e político da candidatura que encabeza Villares contrasta, non obstante, coa postura das outras dúas listas que tamén se presentaron ao proceso interno, o que, sumado ao regulamento de eleccións internas, fai que tecnicamente o voceiro parlamentario de En Marea tamén o poida ser do partido que se constituíu en xullo de 2015 na asemblea de Vigo.

Non en van, as outras dúas listas, afíns ás formacións políticas nacionalistas Anova --Somos Quen, encabezada polo deputado e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez-- e a Cerna -- Queremos Participar, que lidera a exdeputada de AGE e do Mixto Consolo Martínez--, manifestaron o seu apoio a que Villares sexa voceiro do partido En Marea ademais de selo no Parlamento.

Isto é, o compromiso adquirido dentro da candidatura de Villares pode chegar a non aplicarse se as outras dúas listas manteñen o que, no caso dunha incorpórase explicitamente nos textos (Queremos Participar), e no outro (Somos Quen), ratificouse verbalmente polos seus impulsores. "É o voceiro natural e non o cuestionamos", manifestou Alfonso Diz, impulsor desta última lista.