Protección Civil e Emerxencias alerta por descenso xeneralizado de temperaturas, neve e vento

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) alerta por un xeneralizado descenso das temperaturas, neve e vento.

Así, avisa de que este martes 17 de xaneiro comeza un cambio na situación meteorolóxica que afectará practicamente a toda a Península e Baleares, previsiblemente ata o sábado 17. Esta situación está caracterizada pola entrada dunha nova masa de aire seca e fría de orixe continental, polo nordés.

Por iso, activou o Protocolo de Coordinación de actuacións dos órganos da Administración Xeral do Estado ante nevadas e situacións meteorolóxicas extremas que poidan afectar á rede de estradas do Estado, en fase de alerta, e mantivo na mañá de hoxe unha reunión de coordinación coa Unidade de Valoración de Riscos de Nevadas, á que asistiron representantes de AEMET, Dirección Xeneral de Tráfico, e da Dirección Xeneral de Estradas, baixo a coordinación da citada Dirección Xeneral de Protección Civil e Emerxencias.

Neste sentido, recorda que o notable descenso das temperaturas que se producirá na práctica totalidade da península, poderá deixar mínimas de -12º en áreas do cuadrante nordés peninsular.

NEVE, XEO E ALUDES

Ademais, sinala que a neve afectará hoxe ás illas Baleares, onde poderán alcanzar 5 centímetros de espesor en cotas de 100 metros, e se irá estendendo a zonas do sueste peninsular e a áreas próximas de Castilla-La mancha, Aragón e Comunidade Valenciana.

O frío fará que a neve caída perdure e se produzan placas de xeo. As xeadas afectarán, practicamente, a toda a Península e hai risco de aludes en Huesca, Lleida e Navarra

Prevense momentos de vento que poderían alcanzar 120 km/h no interior de Huesca e Lleida, así como nas costas de Girona e o litoral balear.

RECOMENDACIÓNS

Con carácter xeral, Protección Civil e Emerxencias recomenda aos cidadáns que se protexan e extremen as precaucións ante os riscos derivados de temperaturas extremas por frío, con especial atención aos colectivos máis vulnerables. Aconsella estar informado a través dos medios de comunicación e seguir as recomendacións.

Fronte á previsión de neve, aconsella viaxar por estrada se é imprescindible, levar cadeas ou pneumáticos de inverno, ir moi atento e ter especial coidado coas placas de xeo, así como informarse da situación meteorolóxica e do estado das estradas; extremar as precaucións, revisar o vehículo e atender ás recomendacións de Tráfico.

Tamén recomenda revisar os pneumáticos, anticonxelante e freos; ter a precaución de encher o depósito da gasolina; levar roupa de abrigo e un teléfono móbil con batería de recambio e/ou cargador de automóbil.

En caso de quedar atrapado na neve, aconsella permanecer no coche, coa calefacción posta, renovando cada certo tempo o aire, e vixiar que o tubo de escape non estea obstruído para evitar que os gases penetren no interior do vehículo.

En caso de quedar illado e necesitar axuda, recomenda non resolver a situación de forma unilateral, tratar de informar deste feito e salvo que a situación sexa insostible, espere asistencia.

Fronte aos fortes ventos, recorda que convén asegurar portas, ventás e todos aqueles obxectos que poidan caer á vía pública e afastarse de cornixas, árbores, muros ou edificacións en construción ou grúas que poidan desprenderse así como se abster de subir ás estadas sen medidas de protección.

Aos condutores, Protección Civil aconséllalles extremar as precaucións, especialmente na saída de túneles, adiantamentos e cruzamento con vehículos pesados en estradas de dobre sentido e poñer atención ante a posible presenza de obstáculos na estrada.

Ante os ventos costeiros, insiste aos que se atopen en zonas marítimas que procuren afastarse da praia e doutros lugares baixos que poidan resultar afectados polas mareas elevadas e as ondadas que adoitan xerarse ante a intensidade de ventos fortes. Tamén recomenda estacionar os vehículos en zonas que poidan verse afectadas pola ondada.

Nestas situacións, o mar adquire condicións extraordinarias e pode arrastrar aos que se atopen nas proximidades do mar. Por iso, avisa da importancia de non poñer en risco a vida humana ante as imaxes espectaculares da forte ondada.