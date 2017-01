Detidos catro mozos, un deles menor, por un roubo con forza nun bar de Pontevedra

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron e detiveron 'in fraganti' a catro mozos, un deles menor de idade, como presuntos autores dun delito de roubo con forza nun bar da cidade.

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, os feitos sucederon na madrugada do 16 de xaneiro cando axentes que se encontraban de patrulla foron requiridos polo propietario dun establecemento de hostalaría que fora alertado da presenza de varios individuos no interior do seu local.

Unha vez no lugar, os axentes accederon ao interior do local e sorprenderon dentro a catro mozos, todos eles coa cara cuberta e con lanterna. Ademais, segundo indican as mesmas fontes policiais, un deles portaba nas súas mans a caixa da caixa rexistradora.

Os axentes detivéronos por un delito de roubo con forza e os trasladaron a dependencias policiais. Son tres mozos de 18, 19 e 22 anos, ademais do menor de idade, con domicilio en Pontevedra, un deles con antecedentes policiais. O menor foi entregado aos seus proxenitores e o resto foi posto a disposición da autoridade xudicial.

O propietario do local denunciara hai aproximadamente un mes que forzaran a reixa e accedido ao interior co mesmo 'modus operandi' e esnaquizaran a máquina comecartos.