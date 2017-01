Conferencia.- CCAA do PSOE piden unha harmonización fiscal para os impostos de Sucesións e Doazóns e Patrimonio

Polo menos cinco CCAA gobernadas polo PSOE formularon dentro da Conferencia de Presidentes que se proceda a realizar unha harmonización fiscal dos impostos cedidos ás autonomías e que afectaría fundamentalmente aos tributos de Sucesións e Doazóns e Patrimonio, segundo fontes da reunión.

Durante o encontro, que está a ter lugar no Senado dende primeira hora da mañá, os presidentes de CCAA gobernadas polo PSOE foron formulando este asunto nas súas respectivas intervencións. A presidenta andaluza, Susana Díaz, expuxo a necesidade de que se fixen topes máximos e mínimos nos impostos cedidos ás autonomías, como acontece agora mesmo co tramo cedido de IRPF.

Isto afectaría fundamentalmente aos impostos de Sucesións e Doazóns e de Patrimonio. Esta proposta foi avalada por outros presidentes socialistas como o de Valencia, Ximo Puig, o de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, o de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page ou o de Aragón, Javier Lambán.

As fontes consultadas por Europa Press explicaron que a formulación que realizaron as CCAA socialistas é que este asunto se aborde na Comisión de expertos que se creará para modificar o sistema de financiamento autonómico.

O motivo que alegan as CCAA socialista para esta petición é que hai CCAA infrafinanciadas e outras que reciben un financiamento moi superior polo feito de ter domiciliadas as grandes empresas, como acontece con Madrid. Argumentan que isto permitiu a CCAA como a madrileña suprimir o imposto de sucesións e doazóns. Non obstante, outras CCAA, como é o caso de Andalucía vense obrigadas a mantelo, o que chegou a provocar deslocalizacions familiares nalgúns casos.

A idea que lanzaron varios presidentes socialistas é que haxa un harmonización fiscal nos impostos cedidos de tal maneira que se fixen uns máximos e uns mínimos que deban aplicar as CCAA.

Precisamente onte o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo aseguraba nunha entrevista na Cadena Ser que cría na autonomía en materia fiscal das CCAA, pero engadía que para evitar distorsións vía "razoable" que se fixase un tramo "de máximos e mínimos" nos impostos. Galicia suprimiu dende o un de xaneiro de 2016 o imposto de Sucesións para os primeiros 400.000 euros, así como o de transmisións no mundo rural e rebaixou o IRPF.

O presidente de Murcia, Pedro Antonio Sanchez, aseguraba, consultado por Europa Press, que era partidario de estudar a proposta.