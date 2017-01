Conferencia.- A extensión dalgúns discursos dos presidentes alonga a primeira reunión da Conferencia

A extensión dos discursos pronunciados por algúns presidentes autonómicos alongou a primeira parte da VI Conferencia de Presidentes que se está a celebrar no Senado, polo que os asistentes a este conclave fixeron o receso para xantar cunha media hora de atraso sobre o horario previsto.

Pouco antes das dez da mañá, e tras a habitual foto de familia co Rei, o presidente Mariano Rajoy, a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, os presidentes reuníronse no Salón de Pasos de Perdidos, onde cada un deles expuxo as súas prioridades para esta cita autonómica, aínda que a intervención inicial e a final correu a cargo de Rajoy.

Segundo informaron fontes parlamentarias, nas reunións preparatorias acordárase que cada un dos 15 presidentes autonómicos -Cataluña e Euskadi foron ausencia- e das dúas cidades autonómicas, Ceuta e Melilla, consumisen un tempo de intervención estimado nuns sete minutos.

E ROLDAS DE PRENSA A MEDIAS

Non obstante, poucos se cinguiron a ese tempo. En concreto, só o fixeron os presidentes de Asturias e de Murcia, porque entre o resto de comunidades houbo quen que triplicaron o tempo que se deran, entre eles o galego, Alberto Núñez Feijóo; a andaluza, Susana Díaz; o cántabro, Miguel Ángel Revilla, ou o castelán-manchego, Emiliano García-Page, entre outros.

E cabe salientar que algúns deles abandonaron por momentos o encontro matinal para comparecer ante os medios de comunicación e explicar algunhas liñas xerais dos seus discursos, mentres continuaban as intervencións dos seus compañeiros de mesa.

Todo iso provocou que a reunión da mañá, que se prolongou máis de catro horas, se alongara preto de media hora, aínda que o vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sinalou que os presidentes puideran intervir libremente, sen ningún tipo de límite de tempo.

XAMÓN DE LANDRA COMO APERITIVO

Neste receso do mediodía, os asistentes a este conclave aproveitarán para comer na Biblioteca do Senado. O menú que preparou a Cámara Alta para esta xornada parece facer un aceno ás comidas máis típicas dalgunhas das comunidades autónomas.

Así, consta dun aperitivo de xamón ibérico de landra, e de crema de purrusalda, cóctel de polbo, minestra de verduras e ensalada de capón escabechado, entre os primeiros pratos, e de delicias de pescada con pementos vermellos e 'roast beaff' de solombo de choto, entre os segundos.

A sobremesa conta con dúas degustacións, pastel de chocolate e macedonia de froitas, máis os cafés. Todo iso acompañado cun tinto Rioja Martínez la Cuesta, augas, cervexas e refrescos.

Tras este parón, os presidentes autonómicos volverán retomar a súa reunión vespertina, que de entrada espera que conclúa pasadas as 18.00 horas, na que xa os diferentes dirixentes comezarán a debater sobre cada un dos asuntos que se puxeron pola mañá enriba da mesa. Ao termo desta, cada un eles comparecerá en rolda de prensa ante os medios de comunicación para dar a coñecer as conclusións desta VI Conferencia de Presidentes.