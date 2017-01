A secretaria de Estado de Xustiza preside este venres a festividade da avogacía de Santiago

A secretaria de Estado de Xustiza, Carmen Sánchez-Cortés, presidirá este venres, día 20, a festividade de San Raimundo de Peñafort do Colexio de Avogados de Santiago, xunto ao vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e outros altos cargos locais e autonómicos dos ámbitos xudicial, político e civil.

O programa comezará ás 18,00 horas cunha misa no altar maior da Catedral de Santiago, para dar paso ao acto solemne no Salón Nobre do Pazo de Fonseca ás 19,00 horas. A xornada pecharase cunha cea de confraternización no Hotel Porta do Camiño.

Segundo informou a entidade colexial, a xunta de goberno do Colexio de Avogados de Santiago decidiu que a medalla de ouro no apartado de Avogados recaia este ano en Nieves Santomé Couto, actual decana dos letrados de Ferrol. Foi a primeira muller que ocupou a presidencia do Consello da Avogacía Galega.

No apartado de Non Avogados, a xunta de goberno do Colexio de Avogados de Santiago decidiu que a medalla de ouro será nesta ocasión para a xuíza Ana López-Suevos Fraguela, pola súa traxectoria profesional, "sempre co máximo respecto ao dereito de defensa", e o seu labor na normalización do uso do galego na Xustiza.

Á marxe das medallas de ouro, o VIII Premio Dereitos Humanos entregarase a Cáritas Diocesana polo seu labor constante en favor dos colectivos máis desfavorecidos da sociedade compostelana.

Manuel Martín Gómez e José Antonio Suárez Espiñeira recibirán as insignias de ouro por cumprir corenta anos no exercicio da avogacía.