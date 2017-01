Os nove proxectos da Business Factory Auto (BFA), aceleradora que busca facilitar o emprendemento industrial innovador no campo da automoción contan con 36 empregados con vinculación directa, unha cifra que "con tempo" e durante o desenvolvemento do programa prevén que se multiplicará.

Así o comunicou o presidente do Cluster de Empresas de Automocion de Galicia (Ceaga), José Luciano Martínez Covelo, nunha visita ás instalacións do Edificio Aeroespacial, no Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), xunto ao responsable de Innovación de Procesos de PSA en Vigo, Juan José Areal; a delegada do Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa; e o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde.

Tal e como indicou Martínez covelo, o proxecto 'CABB 16', que desenvolverá un sistema de distribución ultralixeiro para vehículos eléctricos, conta con 2 empregados; 'Eccocar', orientada a compartir vehículo ou 'car sharing', con 7; e 'Efitransa', dedicada á automatización e optimización de carga de vehículos e compoñentes en medios de transporte polivalentes, con 8.

Así mesmo, 'Flythings', que desenvolverá un software facilitador do Internet das cousas nas plantas de produción, ten 4 traballadores; 'Humat', especializada en robótica colaborativa, ten 2; 'Situm Factory Indoor', unha plataforma de localización no interior das fábricas, ten 2; e 'VMS automotive, para a fabricación dun vehículo de tres rodas 100% eléctrico, ten 5 traballadores.

Finalmente, unha empresa que desenvolverá un sistema predictivo de detección de defectos en procesos industriais no automóbil, dá traballo a 4 persoas; e unha última empresa de 'retroffiting' e reenxeñería de procesos en empresas de automoción, emprega 2.

VOCACIÓN DE PERMANENCIA

Francisco Conde trasladou o seu recoñecemento a estes 36 traballadores, e fixo fincapé en que as nove empresas que participan nesta aceleradora vertical -tras a fase de aceleración haberá unha segunda fase de consolidación- contan con senllos titores que lles asesoran de forma continua, cada un deles específico para cada proxecto.

Ademais, recordou en que a aceleradora ten vocación de permanencia, pois esta é a primeira das tres edicións da BFA previstas, que contarán cunha inversión total de 20 millóns de euros -achegados polas entidades promotoras- para durante os próximos tres anos dotar de medios, asesoramento e cubrir as primeiras necesidades de financiamento dos participantes.

En relación a todo iso, o conselleiro recalcou que a Business Factory Auto deixa constancia de que o futuro da automoción galega para polo emprendemento, a innovación, a captación e retención de talento e por ser máis competitivos; un futuro no que apostou pola mellora de procesos e "seguir a vangarda".

INICIATIVA "PIONEIRA" E DE "FUTURO"

Pola súa parte, o responsable de Innovación de Procesos de PSA en Vigo, Juan José Areal, puxo en valor que esta iniciativa "pioneira e de especial relevancia" constitúe "un instrumento de desenvolvemento, innovación e creación de valor compartido" no sector da automoción.

"Queremos crear e desenvolver spinout, spin off e empresas innovadoras que transformen as ideas en proxectos empresariais de éxito", destacou, antes de poñer en relevo que a través da BFA en pouco tempo -dende mediados de setembro a primeiros de xaneiro- as nove empresas xa se instalaron e están a funcionar e "en plena fase de aceleración".

A delegada do Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, valorou, así mesmo, que este programa é un exemplo de colaboración público-privada. "Isto é o futuro, pero o futuro escríbese no presente, estamos a anticiparnos e facendo que o talento quede en Galicia", remarcou.

"Unindo esforzos, capacidades e proxectos cun claro mercado, temos a fórmula perfecta para que o coñecemento se transforme en empresas rendibles que axuden a ser máis competitivos", concluíu.