A Fiscalía de Pontevedra eleva a oito anos de prisión a petición de condena para un empresario por estafa

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo por estafa ao empresario José Manuel M.R., acusado de quedar co diñeiro de clientes que pactaran a compra dunha casa prefabricada, para o que a Fiscalía eleva a oito anos de prisión a petición de condena.

O fiscal Luis Uriarte solicitou oito anos de prisión para o acusado por un delito de estafa continuada ao ter en conta a circunstancia agravante de reincidencia, ademais do pagamento dunha multa e con respecto á sociedade, a súa disolución. A iso engade a devolución das cantidades que entregaron aos supostos prexudicados.

Un de eles, F.V.C., veciño de Campo Lameiro, explicou ao tribunal que no ano 2013 contactó cun empresario de Viascón (Cotobade) para contratarlle unha casa de madeira e, finalmente, quedou sen a vivenda e sen os 20.000 euros que lle pagou de adianto. Tamén unha parella da parroquia pontevedresa de Tomeza relatou unha experiencia similar.

Pola súa banda, o empresario cuestionado defendeu a súa inocencia e xustificou o seu proceder coas dúas familias. No caso da vivenda non construída en Campo Lameiro, José Manuel recoñeceu ante o tribunal que "efectivamente" lle debe "20.000 euros", pero aduciu que "dadas as circunstancias que estaba a pasar a empresa, o diñeiro se utilizou" para outras cuestións. Chegou a asinar un recoñecemento da débeda e a entregalo cinco obrigas de pagamento, pero sen fondos.

No caso da familia de Tomeza o procesado asegurou que esa casa se encareceu porque o baixo construído tivo que levar formigón en lugar dos bloques pactados e realizar máis traballos reclamados polos clientes, como un muro, un portal ou a rede de sumidoiros, de modo que xa antes de contratar a casa gastara 54.000 euros e tan só lle quedaban 16.000 euros para comprar unha estrutura de madeira que custaba 44.000. Polo que decidiu non a pedir.

A avogada da defensa pediu para o acusado a libre absolución. Mentres, o fiscal recordou os antecedentes do procesado, que inclúen condenas por estafa por cinco anos e nove meses en Santiago de Compostela.