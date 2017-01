Jorge Alora, elixido novo presidente do Clúster Audiovisual Galego

O produtor e socio fundador de Adiviña Producións, Jorge Alora, foi elixido por unanimidade novo presidente do Clúster Audiovisual Galego (Clag), durante unha Asemblea Extraordinaria celebrada este martes en Santiago.

No mesmo acto, segundo indicou a entidade a través dun comunicado, tamén se ratificaron os membros que integran a nova Xunta Directiva e que o acompañarán durante os próximos 3 anos.

O director Jorge Alora sitúase á fronte deste organismo tomando o relevo ao produtor Andrés Barbé, que dirixiu a entidade dende decembro de 2010. Durante dous mandatos, o presidente saínte do Clag e o seu equipo realizaron un labor que o propio Alora cualificou como "moi positiva" para os intereses dos asociados.

Así mesmo, o novo director avanzou como liñas desta próxima etapa o mantemento dos "proxectos estrela" do Clag, como o "pitching I+P, ideas para producir", ou a execución das liñas pendentes do Plan Estratéxico, vixente ata 2018.

NOVAS PROPOSTAS

Entre as novas propostas do presidente está a de avanzar no diálogo coas asociacións e outros axentes do sector para atopar canles de colaboración e accións específicas que contribúan a estruturar o sector como unha industria 4.0.

A nova directiva quere tamén promover proxectos tractores tanto no ámbito da produción como da innovación, que alcancen a especialización das empresas, actuando como aceleradores de proxectos que perseguen o interese dun mínimo de tres empresas.

Ademais, busca crear unha rede de empresas doutros sectores "amigas do audiovisual galego", que poidan apoiar accións de promoción ou financiamento de proxectos; así como unir estratexias coas empresas que poidan dar servizos ás producións fóra da comunidade e que, nun futuro, poidan ser base dunha filme commission galega.