A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue recorda a necesidade de doar porque son necesarias 500 achegas cada día

As reservas do grupo sanguíneo Cero negativo (0-) atópanse en nivel bo na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0 +), A negativo (A-) e A positivo (A+) están normais, segundo a información facilitada este martes pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que recorda a necesidade de doar.

Así, destaca que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o próximo luns, 23 de xaneiro, desprazaranse unidades móbiles aos municipios coruñeses de Mañón-O Barqueiro -diante do bar Los Relojes-, A Coruña -Barrio dos Mallos-, Carral -ao lado do campo da feira- e Ames -Avenida Mahía en Bertamiráns-.

Ademais, o luns acudirán unidades móbiles á cidade de Lugo -Praza Maior-; así como a Ourense -Praza da Mariña-; e ás localidades pontevedresas de Ribadumia -xunto ao Concello-, Vigo -rúa Príncipe- e Baiona -rúa Jesús Valverde, na entrada do parador-.