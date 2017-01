A sede de Afundación en Pontevedra acolle o espectáculo Elvis Vive

A sede Afundación de Pontevedra acollerá o venres 27 de xaneiro ás 21,00 horas o espectáculo 'Elvis Vive', con Greg Miller & The Jailhouse Band, unha homenaxe ao rei do rock.

Segundo informou Afundación, Miller é un dos "maiores admiradores" de Elvis e o espectáculo que protagoniza "foi aplaudido pola crítica a nivel internacional". As entradas están xa á venda a través das canles habituais da entidade.

Greg Miller é un actor estadounidense que, nesta ocasión, presenta un espectáculo con gravacións íntimas que mostran a súa amizade con Elvis Presley. Segundo as súas declaracións, a súa admiración polo rei do rock empezou cando a súa nai o levou a un concerto de Elvis en San Diego e conseguiron, tras o recital, ser recibidos no camerino polo cantante.

"O espectáculo Elvis vive é, sen lugar a dúbidas, un bo xeito de coñecer o traballo que o rei do rock realizou nos escenarios, ofrecendo un enfoque musical ao máis puro son en directo, xunto a un artista que desempeña o seu papel á perfección e unha posta en escena impecable", indicou a entidade.