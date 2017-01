“Negocio empresarial” coa tutela de menores

A portavoz de Política do Grupo Socialista, Noela Blanco, acusou hoxe ao goberno galego de amparar o “negocio empresarial” de entidades privadas concertadas que “fan negocio a través da tutela de menores”. Así o dixo no debate na Comisión de Política Social dunha proposición non de Lei do Grupo Socialista con diversas propostas para reforzar a figura do acollemento familiar, que foi rexeitada pola maioría do PP.



A responsable socialista acusou ao goberno galego de pagar a entidades que ofrecen un servizo “en malas condicións” relaxando os niveis de control ata o punto de que “nin sequera se encargan de revisar e mirar en cómo están” e cómo atenden aos menores. A Xunta, dixo, “oculta” os datos de acollemento de menores baixo tutela da administración.



O PSOE denuncia que Galicia é a Comunidade Autónoma con máis prazas para menores de 0 a 6 anos en centros de acollida. A tendencia nos servizos sociais vai na dirección de desaloxar os centros para poñer aos menores ao abrigo das familias de acollida.



A deputada advierte que ao custe emocional “altísimo” que ten para estes rapaces e rapazas, hai que sumar o custe económico que lle supón ao goberno galego, que destina entre 1.360 e 1.580 euros por cada unha destas prazas concertadas, mentres as familias reciben como máximo ata 600 euros no caso de nenos de ata un ano acollidos.



Noela Blanco