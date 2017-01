CSIF recorrerá o arquivo do caso ébola porque o contaxio de Romero proba que non houbo suficientes medidas preventivas

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) vai recorrer ante a Audiencia Provincial o arquivo da denuncia presentada por este sindicato, e outras organizacións, por delitos contra a saúde pública e a seguridade dos traballadores na denominada crise do ébola, na que resultou contaxiada a auxiliar de enfermaría do hospital Carlos III Teresa Romero, de orixe galega, tamén denunciante.

E é que, ao seu xuízo, o mero contaxio de Romero mentres atendía a un dos dous misioneiros falecidos neste centro hospitalario vítimas do ébola é proba "máis que suficiente" para acreditar que os medios facilitados aos traballadores "non foron os necesarios" e que a formación que estes recibiron "foi escasa, por non dicir nula".

A propia Romero, tal e como recordou o sindicato, asegurou na súa declaración do 16 de marzo do ano pasado ante a xuíz Teresa Abad Arranz que non tivo formación específica para tratar pacientes infectados de ébola. Por iso, considera que quedou acreditado que tanto Romero como outros sanitarios do Carlos III só recibiron un taller dunha hora con "nocións básicas" sobre o ébola.

Á declaración desta auxiliar de enfermaría, únese a proposta de requerimento da Inspección de Traballo do 21 de novembro de 2014 tras a visita efectuada ao Carlos III un mes antes. No devandito informe, segundo CSIF, a Inspección cuestiona o procedemento de actuación de colocación e retirada de equipos de protección individual (EPIS) do Hospital La Paz-Carlos III, o cal elaborárase "sen contemplar a avaliación do risco da acción, nin a información sobre a estrutura do cuarto de illamento nin da esclusa de contención".

"Non hai identificación dos riscos nin accións propostas para evitar ou minimizar o risco, nin se establece planificación de responsables nin técnicos para acometer as accións preventivas. En definitiva, o procedemento protocolizado que pode constituír un dos probables focos de contaminación do persoal exposto a risco, a pesar de modificarse e ampliar dende o 07.10.2014 non se avaliou nin se planificou axeitadamente en canto a riscos de seguridade e saúde dos traballadores", sinala o informe.

Por outra banda, o sindicato denunciou que o auto de arquivo non fai mención á actuación do SUMMA 112, en concreto o seu xerente, na denominada crise do ébola sobre a aplicación dos protocolos, a ausencia de formación dos profesionais, como os equipos utilizados.

"Acompañamos os nosos escritos de abundante documentación e de testemuños de traballadores que a maxistrada parece non ter en conta. Así mesmo, esta xuíz tampouco aceptou nesta fase de instrución tomar declaración a numerosos sanitarios do Carlos III e outras testemuñas relacionados co caso, tal e como propuxo CSIF e o resto de denunciantes", resolveu o sindicato.