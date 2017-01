O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou que Galicia é "pioneira" e un referente na reinserción social das persoas reclusas, para o que conta cun programa específico denominado 'Nelson Mandela' que se desenvolve dende hai máis de oito anos no penal de Teixeiro en colaboración co Ministerio do Interior.

Varela comprobou este martes in situ os coñecementos e habilidades que están a adquirir os máis de 70 internos do Módulo 1 de Teixeiro que na actualidade participan nesta iniciativa e que ten como finalidade facilitarlles a súa incorporación á vida en liberdade, tanto no aspecto laboral como familiar.

Dende a súa posta en marcha, máis dun millar de reclusos acolléronse a esta iniciativa, grazas á cal, o pasado ano, 19 participantes conseguiron un contrato de traballo.

"Estamos moi satisfeitos de ter en marcha unha iniciativa como esta, porque as políticas sociais e de inclusión teñen que chegar alí onde son necesarias, e o programa Nelson Mandela están a cumprir con creces os obxectivos para os que se creou", destacou Rey Varela.

Para a execución deste programa, a Consellería de Política Social destina un equipo de inclusión social composto por tres profesionais, con dedicación completa e exclusiva, que se ocupan de deseñar os itinerarios de inserción e da organización dos talleres que se desenvolven e que están encamiñados á adquisición e mantemento de competencias persoais dos reclusos participantes, así como á adquisición de habilidades básicas dirixidas ao emprego.

Entre outros cursos que teñen lugar ao amparo desta iniciativa están os de pintor, cociñeiro, panadeiro, soldador, camareiro, monitor deportivo, albanel, carpinteiro, mantemento de xardíns, limpeza de oficinas, salón de peiteado ou fontanaría. Tamén se levan a cabo cursos de obtención do título diso ou Bacharelato, de alfabetización informática e de busca de emprego.