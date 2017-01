O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá no próximo pleno do Parlamento de Galicia para "dar conta" dos asuntos abordados na Conferencia de Presidentes que ten lugar este martes en Madrid e na que se abordarán cuestións como o financiamento autonómico.

Diso informaron os representantes das forzas con presenza na Cámara galega na súa rolda de prensa tras a Xunta de Portavoces, na que explicaron que a comparecencia terá lugar a petición dos grupos da oposición (En Marea, PSdeG e BNG).

Precisamente, Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Ana Pontón (BNG) coincidiron a criticar o feito de que nin o xefe do Executivo galego nin o grupo que sustenta ao Goberno, o PPdeG, trasladasen á oposición a postura que Feijóo defenderá en Madrid para "poder chegar a algún consenso" e liderar ante o Goberno central "unha posición de país".

Así, o voceiro parlamentario de En Marea lamentou que Feijóo e o PPdeG "se limiten a facer brinde ao sol" ante os medios apelando ao consenso pero que despois, "en ningún momento", se dirixan á oposición para "pactar unha posición de país". Ademais, censurou "tampouco expoñan" a súa postura en materia de financiamento autonómico, cuestión que, na súa opinión, dá mostra da "obediencia" do Feijóo ao Goberno estatal.

"A alternativa é unha modelo confederal, no que se discuta en piei de igualdade cál é o sistema máis xusto e que, en lugar de paliar a carencia constante de Galicia, permita darlle unha solución" aos seus problemas, como o envellecemento, indicou.

POSTURA CON "MENOS VALOR"

Pola súa banda, o voceiro dos socialistas galegos tamén censurou que "os galegos aínda non coñezan cál é a posición ou as demandas que supostamente vai defender o presidente da Xunta". "Sen unha posición clara e compartida dificilmente poderemos avanzar", asegurou Leiceaga, para quen "sen apoio político a posición de Feijóo ten menos valor no contexto das comunidades históricas".

Neste sentido, recoñeceu que non espera "grandes novidades" deste encontro máis alá dun "compromiso político" e do establecemento dunha estratexia para afrontar "tanto o problema demográfico como o novo modelo de financiamento autonómico". Por iso, avanzou que, no próximo pleno, interpelarán o Goberno no para coñecer a súa posición sobre a revisión do sistema de financiamento.

Pola súa banda, a líder do BNG, Ana Pontón, considerou que o xefe do Executivo autonómico viaxa a Madrid para comportarse "como apóstolo de Rajoy" na Conferencia de Presidentes -na que estivo sentado ao lado do presidente do Goberno- en lugar de exercer "como presidente dunha nación".

"Todo apunta a que Núñez Feijóo vai defender o mesmo sistema con algún remendo ou con algún apaño, e manter o café para todos non vai traer melloras para Galicia", argumentou Ana Pontón, que censurou tamén que o titular da Xunta non explicase á Cámara a súa proposta antes de acudir a Madrid.

Fronte a iso, sinalou que Galicia necesita "un novo modelo de financiamento pensado dende, por e para Galicia". "O concerto económico que propón o BNG é a mellor alternativa para que Galicia teña a xestión total de todos os seus recursos e quitarlle a chave do diñeiro galego a Montoro", indicou.

Pola súa banda, o voceiro dos populares galegos, Pedro Puy, puxo en valor o feito de que Feijóo vaia comparecer na próxima sesión plenaria para dar conta dos asuntos abordados na Conferencia de Presidentes, que analiza temas de "suma relevancia" para as Comunidades como o financiamento autonómico, o pacto demográfico ou o educativo.

PREGUNTAS AO PRESIDENTE E COMPARECENCIA DE RUEDA

No próximo pleno, ademais, o presidente da Xunta tamén será interpelado sobre financiamento autonómico polo BNG, mentres que o PSdeG aproveitará a súa quenda de pregunta para denunciar o "fracaso das políticas" do Partido Popular en materia de emprego xuvenil.

Pola súa banda, En Marea cuestionará a Feijóo sobre os motivos por os que a Xunta "reduce" nos presupostos para 2017 os fondos destinados a axudar ás familias en risco de pobreza para o pagamento de aluguer (Programa Aluga) e as subministracións enerxéticas (tique eléctrico).

Ademais, segundo avanzou Pedro Puy, no próximo pleno o vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, iniciará a rolda de comparecencias de conselleiros para explicar os plans dos seus departamentos para a presente lexislatura. Todo iso despois de que os membros do Goberno de Feijóo xa comparecesen na Comisión de Economía para dar conta sobre os presupostos dos seus consellerías.

Pedro Puy informou, por outra parte, que o Grupo Popular defenderá dúas proposicións non de lei. A primeira delas ten que ver coa elaboración dun programa de axudas específico para as familias monoparentais, mentres que a segunda solicita á Xunta a regulación do réxime de contratación do persoal investigador laboral da Administración da Comunidade galega.

Ademais, os populares galegos preguntarán ao Executivo autonómico sobre os datos do último informe PISA referentes a Galicia e sobre a venda das instalacións de A Solaina e do Hotel Finisterre na Coruña por parte da Autoridade Portuaria. Sobre esta cuestión tamén formularán senllas preguntas á Xunta tanto En Marea como o PSdeG.

INICIATIVAS DA OPOSICIÓN

Outras cuestións que En Marea levará á Cámara serán a posta en marcha dun plan para a prevención da violencia machista nas escolas e a garantía asistencial do tratamento da Hepatite C. Ademais, defenderán iniciativas sobre as cláusulas chan, o sector lácteo ou a situación das urxencias na área sanitaria de Ourense.

Tamén preguntará no Parlamento pola situación das urxencias hospitalarias en Galicia o PSdeG, o voceiro da cal avanzou tamén que interpelarán á Xunta sobre os atrasos por parte de Fomento na Execución da liña de alta velocidade ferroviaria en Galicia. Ademais, pedirán a constitución dunha plataforma de elaboración das programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria, obrigatoria e bacharelato.

Pola súa banda, o BNG proporá que o Parlamento de Galicia presente un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional (TS) así como a reprobación da Mesa do Congreso polo seu veto ao debate da Lei da AP-9. Todo iso nun pleno no que tamén volverá pedir a posta en marcha dun pacto contra a violencia de xénero e denunciará a supresión das probas de galego para acceder ao Centro Dramático Galego (CDG).