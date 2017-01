A integración efectiva do bus vigués no transporte metropolitano segue parada por diferenzas económicas e técnicas

A integración efectiva do bus urbano de Vigo no plan metropolitano de transporte da Xunta de Galicia segue bloqueada por discrepancias na interpretación de aspectos económicos do convenio e por atrasos na homologación dos dispositivos de cobramento.

Medio ano despois de que o Concello, Xunta e a concesionaria Vitrasa asinasen o convenio de integración no sistema autonómico, dita integración non se fixo efectiva e as posicións do goberno local olívico (apoiado por varios municipios da área metropolitana) e do goberno galego (avalado por gobernos locais do PP) mantéñense enfrontadas.

Así as cousas, este martes celebrouse unha reunión da comisión de seguemento do convenio, á que acudiron representantes (alcaldes ou concelleiros) dos 13 concellos que participan no plan metropolitano de transporte e, despois de dúas horas, non foi posible chegar a un consenso sobre a interpretación do acordo e sobre a integración do bus urbano de Vigo.

Ao termo do encontro, o concelleiro vigués David Regades (o alcalde non acudiu á cita por cuestións de axenda) denunciou a intención da Xunta e do PP de que "Vigo pague todo". "Por iso elixiron esta presidenta do PP de Vigo, promovida por Feijóo, para poder mangonear dende Santiago", criticou.

O edil socialista fixo así referencia á posibilidade de que o Concello olívico teña que aboar as bonificacións das tarxetas de transporte metropolitano para usuarios de fóra da cidade que usen o Vitrasa sen transbordo previo. A Xunta sostén que iso foi o que asinou Caballero no convenio e que é así como funciona o transporte metropolitano en todas as urbes de Galicia.

Regades tamén insistiu en que Vigo cumpriu a súa parte no que respecta á adecuación do software das canceladoras para que estas poidan cobrar con tarxeta verde e con tarxeta metropolitana; e que segue á espera de que a Xunta valide o seu programa.

INTERPRETACIÓN DO CONVENIO

Non obstante, tanto a Xunta como os alcaldes do PP lamentaron que o goberno de Vigo aínda non cumprira o convenio asinado, e instáronlle a que se ateña ao acordo, que está "meridianamente claro", segundo sinalou a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez.

Vázquez expresou o desexo da Xunta de que "haxa consenso" e que se cumpra o convenio para que a área de Vigo non teña un transporte metropolitano "de segunda", e confirmou que se volverá convocar a comisión de seguimento para debater e votar a interpretación do polémico convenio. Segundo recoñeceu, se non se chega a un acordo definitivo nese momento, a alternativa que se formularía sería o recurso pola vía contencioso administrativa.

A conselleira apelou ao "sentido común" e invitou a todos os alcaldes que discrepan coa Xunta a guiarse polo criterio "técnico". Así mesmo, insistiu en que Vigo non remitiu as canceladoras para a súa validación e que solo fixo as adaptacións para as viaxes interurbanas, pero non para os urbanos.

"ENGANO"

Moito máis dura nas súas palabras foi a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo (PP), que denunciou que "na reunión da comisión quedou claro que Vigo non cumpre o convenio e que non ten intención de cumprilo". "Se soubésemos isto en febreiro, non fariamos este camiño. Isto foi un engano", lamentou.

Arévalo, quen criticou a "falta de respecto" de Caballero por non acudir á reunión, sinalou que "hai alcaldes que se conforman con miserias", en alusión aos rexedores que propoñen que se poña en marcha o transporte segundo a interpretación do alcalde de Vigo e logo se diriman as diferenzas nos tribunais. "Nós non nos conformamos con esas miserias, nós defendemos os nosos veciños", proclamou a alcaldesa.

Nesa liña, asegurou que as cuestións relacionadas co software das canceladoras non son máis que "escusas", e subliñou que o convenio marco do transporte metropolitano "funciona en toda Galicia menos aquí" por culpa de Abel Caballero.

APARCAR O DEBATE POLÍTICO

A alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), pola súa banda, fíxose eco da petición de varios rexedores que reclamaron que se aparque o debate político" e se permita á Área Metropolitana traballar para dar solucións e servizos aos veciños.

Nesa liña, varios alcaldes, entre eles a de Moaña e o de Cangas, propuxeron que se poña en marcha este sistema de transporte "co que si están de acordo Vigo e a Xunta", porque "os veciños padecen que isto non estea a funcionar, e todo por un asañamento político".