Achan morto a un polisón nun barco atracado na Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Un polisón orixinario de Costa de Marfil foi atopado na mañá deste martes morto por un membro da tripulación orixinario de El Salvador no interior dun barco atracado na localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación. Ademais, explicaron que o barco, con bandeira de El Salvador, procedía de Costa de Marfil.

O polisón foi achado falecido por un membro da tripulación no oco para as cadeas da zona de proa do barco, segundo concretaron as mesmas fontes consultadas.

O forense apuntou inicialmente, á espera dos resultados da autopsia, que puido falecer ou por "hipotermia ou asfixia", segundo engadiron fontes próximas á investigación, que descartaron unha morte violenta.

O corpo foi localizado a media mañá, tras o que a Policía Xudicial da Garda Civil de Noia se fixo cargo das dilixencias de investigación, que foron remitidas ao xulgado de Ribeira (A Coruña).