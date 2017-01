En Marea trasladará ao Congreso as demandas de Oleiros para mellorar as infraestruturas na N-VIN

Os deputados de En Marea no Congreso Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino, comprometéronse a trasladar ao Congreso e ao Senado as demandas do municipio de Oleiros (A Coruña) para mellorar as conexións na N-VIN e emendar os problemas de entrada aos accesos á cidade herculina.

Tras unha reunión co rexedor de Oleiros, Anxo García Seoane, os deputados aseguraron que o seu obxectivo é "levar as demandas" da cidadanía deste municipio e doutras localidades galegas. "Pódese gobernar para e coa xente", remarcou Yolanda Díaz.

Por outra banda, manifestou que a súa vontade é tamén pedir "responsabilidades polo que non se fixo nestes anos". Entre estas actuacións pendentes, o alcalde de Oleiros apuntou á mellora das infraestruturas para evitar "os colapsos" na entrada á cidade herculina, na zona da Ponte da Pasaxe ou na zona de Sol e Mar.

Mentres, o deputado de En Marea Antón Gómez-Reino mostrou a preocupación pola "paralización" de proxectos, como a ampliación de Alfonso Molina, dende a marcha de Ana Pastor á fronte do Ministerio de Fomento.