Detida unha muller na Coruña por roubar outra veciña do seu mesmo inmoble

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron unha muller na Coruña por roubar na vivenda doutra veciña do inmoble no que residía, segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia.

A detención produciuse este luns e despois de que a titular da vivenda notase a desaparición de diversos obxectos de valor e diñeiro en efectivo que gardaba na casa, así como un o seu xogo de chaves.

Por iso, e sospeitando que alguén estaba a usar ese xogo de chaves para acceder ao piso cando ela se ía traballar no bar da súa propiedade, solicitou un familiar que durante unha mañá quedase na casa para comprobar se alguén entraba nesta.

Esta persoa comprobou como minutos despois de que a vítima abandonase o domicilio para ir traballar, entraba na vivenda unha muller, que intentou fuxir ao velo. Non obstante, este puido retela e chamar a policía. A responsable dos feitos resultou ser unha veciña do edificio.

A titular da vivenda manifestou que xa sospeitara dela, xa que acudía habitualmente ao establecemento que rexentaba, preguntándolle polos seus horarios de entrada e saída. Ademais, indicou á Policía que, seguramente, foi no local onde a autora dos feitos se apropiara do xogo de chaves. A muller fora detida anteriormente por feitos similares.