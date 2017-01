Membros de Novas Xeracións (NN.XX.), entre eles o seu presidente, Diego Gago, rexistraron emendas aos relatorios que se debaterán no congreso que o partido celebrará en febreiro, nos que piden, entre outras cuestións, que os mozos que se afilíen ao PP pasen a formar parte automaticamente desta organización xuvenil, algo que non acontecía ata o momento.

En concreto, nunha emenda ao Relatorio de Estatutos, á que tivo acceso Europa Press e que asina Diego Gago, pídese que se recolla expresamente que os mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 29 anos que se afilíen ao PP "pasarán a formar parte automaticamente da organización xuvenil", Novas Xeracións, "con independencia da folla de afiliación que cubriran".

Este parágrafo tería que substituír a un punto do Relatorio no que se ratifica que os mozos que soliciten afiliarse ao PP "poderán facelo a través de NN.XX. se así o requiren", pero sería necesario cubrir "un impreso específico". Gago sostén que a integración automática da organización é "unha vella reivindicación" que é "o momento de cumprir".

A de Gago non é a única emenda que vai neste sentido, hai outras propostas con reclamacións similares -nalgunha especifícase que a integración sería automática salvo que o afiliado manifeste de forma expresa a súa non adhesión a NN.XX.-.

Entre os argumentos expostos, recórdase que NN.XX. é unha organización constituída no seo do PP para facer promoción de a participación "plena" de mozos en vida interna de partido, segundo define o propio documento de Estatutos. Un documento que tamén ratifica que "todo afiliado de NN.XX. que sexa maior de idade pasará tamén a ser afiliado de NN.XX".

Así as cousas, o militante que impulsa esta emenda reivindica "que exista reciprocidade e que todas aquelas persoas que se afilíen entre os 18 e os 29 anos ao PP automaticamente sexan afiliadas a NN.XX".

EVITAR QUE CANDIDATOS QUEDEN FÓRA

Outras emendas, ás que tamén tivo acceso Europa Press, inciden en favorecer a participación nos procesos internos do partido. Así, un militante coruñés propón modificar o texto do Relatorio de Estatutos, que incorpora o que dentro do PP se presentou co sistema da 'dobre volta' para a elección de líderes, e eliminar un corte para a presentación de candidaturas.

En concreto, no marco do sistema de 'dobre volta', o Relatorio recolle que serán proclamados candidatos á Presidencia do partido, para a súa elección polos compromisarios no congreso, aqueles aspirantes que obteñan, como mínimo, o 10 por cento do total dos votos válidos emitidos polos militantes.

Engade que, se algún dos candidatos obtivese máis do 50 por cento do total dos votos válidos emitidos polos militantes, e esa porcentaxe o lograse en máis do 50 por cento das circunscricións provinciais e insulares en que se estrutura o partido e, ademais, cunha diferenza superior a 15 puntos sobre o resto de candidatos no total dos votos emitidos, será proclamado ante o Congreso como candidato único á Presidencia do Partido.

O seguinte apartado matiza que se ningún dos candidatos obtivese ese apoio mínimo requirido serán proclamados ante o Congreso do partido aqueles que consigan o apoio, polo menos, do 20 por cento dos compromisarios. Este punto é o que propón eliminar esta emenda de Galicia.

Como argumento, se esgrime que un apartado anterior xa propón a barreira do 10 por cento dos votos dos militantes, polo que ve "innecesario" establecer "un novo punto de corte" a través dun aval dos compromisarios, "o que podería dificultar a presentación dalgún posible candidato".

PAGAMENTO DE COTAS E COMPROMISO CO EMPREGO

Entre as emendas de militantes de NN.XX., tamén se aposta por facer outras modificacións do Relatorio Político e de Estatutos, como por exemplo, introducir expresamente que o PP está comprometido expresamente "co servizo público exercido con transparencia", ademais dos outros principios que xa recolle o documento ("responsabilidade, calidade, exemplaridade e eficiencia".

"Ser transparentes para que calquera que se queira informar do noso labor o faga de forma sinxela e clara, evitando así as distorsións que outros, eses que se dedican a difamar e enlamar o terreo repartindo carnés de bos e malos e dividindo os españois, envían á sociedade para desprestixiarnos", xustifica.

Así mesmo, no apartado de exencións autorizadas ao pagamento das cotas de afiliado en casos concretos, como o de militantes que estean en paro, outra emenda aposta por ampliar este beneficio a "estudantes ou persoas que posúan unha minusvalidez superior ao 33 por cento", ao entender que se trata de dous colectivos aos que lles resulta "moi complicado poder pagar cotas para distintas actividades".

Pola súa banda, o presidente de NN.XX., Diego Gago, tamén pide que o Relatorio Político incorpore expresamente o compromiso co impulso do emprego "prestando especial atención aos colectivos con maior dificultade de inserción no mercado laboral, maiores de 55 anos, novos e persoas con minusvalía recoñecida".

OUTRAS EMENDAS

Outras emendas de carácter máis social piden a substitución da expresión "as nais e os menores polos suxeitos intervinientes" nas iniciativas de acollemento de menores ou adopción, ao entender que existe "unha pluralidade" de suxeitos que participan nestes procesos e que non poden "constreñirse soamente ás nais e os menores".

Así mesmo, no punto no que o PP se sitúa a educación como un factor "fundamental" para o desenvolvemento da sociedade, se pide incorporar a defensa dun modelo "baseado nos principios de mérito, esforzo e capacidade".

Dende a provincia de Lugo, outra emenda de NN.XX. avoga por potenciar a internacionalización; mentres que tamén hai peticións para alcanzar un Pacto Nacional en materia de Auga e o compromiso co impulso do progreso económico, social e tecnolóxico de España "dende o respecto ao medio e en harmonía coa natureza".