Deteñen a un vigués por golpear a un mozo e azuzar ao seu can contra outro, ao que mordeu nunha perna

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron un veciño da cidade, de 50 anos e iniciais CA.F.B., por golpear a un mozo e como presunto responsable das lesións que o seu can causou a un segundo varón, que precisou puntos de sutura despois de que o animal o mordese nunha perna.

Tal e como informou a Policía Local, os feitos aconteceron sobre as 1,40 horas deste martes, cando unha dotación que patrullaba pola rúa Jenaro de la Fuente foi requirida por un individuo que indicou que momentos antes un amigo seu fora atacado por un can.

Os efectivos policiais acompañaron ao home ata unha cafetaría, onde un segundo varón -un veciño de 35 anos- tiña a perna dereita ensanguentada e presentaba dúas feridas incisas en ambos os dous lados da tibia, motivo polo que solicitaron unha ambulancia.

A vítima manifestou os axentes que un individuo cun can entrara pouco antes no local, pero a propietaria negouse a servirlle unha consumición porque presentaba claros síntomas de embriaguez. Así, se iniciou unha discusión na que el interveu, conseguindo que o varón se relaxase e saíse do local.

Non obstante, na rúa, o varón ebrio volveuse agresivo e empezou a discutir cos dous mozos, tras o que azuzou ao seu can -de raza labrador- para que os atacase. Desta forma, o animal mordeu un deles mentres o seu dono golpeou o outro coa cadea do can, tras o que saíron fuxindo.

Os sanitarios trasladaron a vítima ao Hospital Álvaro Cunqueiro, xa que necesitaba puntos de sutura nas feridas que tiña na perna, e os axentes procederon entón a buscar o agresor. Así, foi detido na Avenida de Ramón Nieto, e o seu can foi trasladado a dependencias policiais para comprobar se tiña as vacinas correspondentes.