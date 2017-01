As páxinas web da Arquidiocese de Santiago incorporan a opción de compartir noticias por Whatsapp

As páxinas web da Arquidiocese de Santiago de Compostela poñen a disposición de todos os usuarios unha nova funcionalidade, a posibilidade de enviar e compartir as noticias publicadas nestes espazos web a través do servizo de mensaxería Whatsapp.

Desta forma, en todas as noticias das webs da Diocese de Santiago de Compostela, e nas das Delegacións de Pastoral da Saúde, Pastoral Penitenciaria, Vicaría de Enseñanza ou Pastoral de Santiago aparece xa esta nova opción xunto ás iconas de redes sociais.

Esta nova funcionalidade servirá para difundir aínda máis as noticias, xa que esta aplicación facilita a transmisión de información dunha forma directa, sinxela e rápida.