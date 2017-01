A valedora do Pobo investigará se houbo irregularidades ao adxudicar unha praza na Escola Superior de Restauración

A valedora do Pobo, Milagros Otero, investigará se houbo irregularidades na adxudicación dunha praza de profesorado na Escola Superior de Conservación e Restauración de Galicia, tras recibir unha queixa por parte a CIG-Ensino na que denuncia que se podería tratar dun "enchufe clamoroso".

Segundo informou a CIG-Ensino este martes nun comunicado, a valedora considera "insuficientes" as explicacións da Administración e observa cuestións "que necesitan ser aclarada para analizar a transparencia do proceso". Por iso, esixiu que a Consellería lle remita información complementaria nun prazo de 15 días.

A pesar das explicacións da Consellería de Educación, Milagros Otero afirmou que existen cuestións sen resolver como que no centro "non se impartía a especialidade de Conservación e Restauración de Documento Gráfico", algo que o departamento autonómico non ve como un inconveniente para cubrir a praza posto que "reportaría beneficios" para unha mellor formación do alumnado.

Outras das cuestións da valedora son que o centro asegurase "que a praza non foi convocada" ou que "non tiña coñecemento de que a praza puidese ser cuberta" mentres que "resultou de coñecemento público a cobertura da praza na publicación de vacantes provisionais, é dicir, cando os prazos de solicitude xa remataran".

Pola súa banda, a CIG-Ensino sostivo que "as consideracións da valedora confirman as irregularidades denunciadas, xa que a Consellería non puido probar ata agora que a decisión que tomou non foi totalmente arbitraria e irregular".