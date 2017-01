Trasladan ao hospital a unha muller á que encontraron tirada no corredor da súa vivenda en Vigo

Unha muller tivo que ser trasladada en ambulancia despois de ser auxiliada por efectivos de Bombeiros de Vigo, que a encontraron tirada no corredor da súa vivenda, situada na cidade olívica.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Policía Local, pouco antes das 10,00 horas deste martes, os bombeiros recibiron un aviso para que se desprazasen a un apartamento no número 9 da rúa Valencia.

Tras chamar sen éxito á porta do domicilio, os bombeiros subiron ao balcón cunha escaleira e accederon ao interior, achando tiraxe no corredor a unha muller, quen supostamente mesturou bebidas alcohólicas co medicamento Tranxilium.

Ante estes feitos, deuse pediu a asistencia dunha ambulancia do 061, que por precaución trasladou á muller ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e informouse do acontecido á filla da afectada.