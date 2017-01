A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, explicou que a Xunta aproveitará Fitur como "un escaparate" para o patrimonio natural de Galicia, que é "tan importante" como os seus bens culturais. En concreto, serán 17 espazos "significados", repartidos entre as catro provincias, os que se darán a coñecer en Madrid a partir do mércores.

Tras soster que "Galicia se está a converter nese Jerusalén de Occidente a través do Camiño de Santiago", lamentou que os espazos naturais da comunidade non están "suficientemente ben ponderados". "Dende a Xunta queremos que isto non sexa así", recalcou Beatriz Mato.

Así pois, exporanse o Parque Nacional das Illas Atlánticas (Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes), os seis parques naturais, as seis reservas da biosfera e distintos espazos da Rede Natura (como a Praia das Catedrais, a Ribeira Sacra e O Courel).

Nestes 17 espazos, a Xunta ten "o firme compromiso de mellorar a súa situación", tanto no que atinxe á protección da súa biodiversidade como no relativo á posta en marcha de medidas que fagan "máis visible e atractivo" ese patrimonio. "É o que se chama turismo sostible", explicou a conselleira, partidaria de "facer compatible" a conservación co desenvolvemento económico e turístico.