Derrota e adestrador novo

Coincidindo coa cita histórica do equipo nas semifinais de Copa (1-5 ante Magna Navarra en Vista Alegre), o Pescados Rubén Burela anunciou troco de adestrador. Antes do partido, avanzou convocatoria de prensa; tralo choque, despediuse Daniel Ibañes e o club laranxa anunciou a chegada do ata o de agora seleccionador de Guatemala, Tomás de Dios, ex entre outros equipos galegos do Santiago Futsal.



Daniel Ibañés, tras ano e medio na Mariña, decidiu adiantar a súa saída (xa anunciara a súa marcha a final de tempada) de mutuo acuerdo co club laranxa, tras unha campaña chea de altibaixos e tras unha mala xeira na Liga, encadeando ata seis derrotas consecutivas. De Dios viaxa xa dende Guatemala e hoxe mesmo está previsto que asuma as rendas do club laranxa.



“É unha decisión tomada de xeito conxunto co club. Non é algo decidido nun día nin en dous, nin condicionado polos últimos resultados. Non fun capaz de tocar a tecla adecuada para que este equipo poida competir en todos os partidos, por iso chegou o momento de dar un paso atrás para que o que veña poida enchufar a este equipo; ten por diante toda unha volta para que estes xogadores poidan dar o 100%”, explicou o adestrador hispano-brasileiro xunto ao presidente burelao Manuel Blanco.



“O nome de Daniel Ibañes xa forma parte da nosa historia. Con el puidemos gozar da nosa segunda clasificación para a Copa de España, cunha brillante participación ata semifinais, ademáis de superar todas as expectativas na Copa do Rei”, apuntou o presidente burelao. “Vaisenos unha gran persoa”, engadiu.



O subsituto de Daniel Ibañes será o técnico salmantino Tomás de Dios, de 51 anos e nado en Burdeos (Francia), que regresa deste xeito ao futsal galego. Estivo no Santiago Futsal en dúas etapas (2004-06 e 2008-12), no Celta de Vigo (2006-07), no Leis Pontevedra (2007-08) e no Palma Futsal (2012-14). Co equipo compostelán gañou a Supercopa de España no 2010, e levaba dous anos dirixindo a Selección de Guatemala.



Adeus á final da Copa

Daniel Ibañés, xunto ao presidente Manuel Blanco, anuncia a súa marcha. | Fonte: @burelafs

Mentres, o Burela caeu 1-5 ante Magna Gurpea na ida das semifinais de Copa do Rei e queda sen opcións para o partido de volta (7 de febreiro en Anaitasuna). Chano adiantou os laranxas no minuto 12, pero Eseverri (13’) e Renato en propia meta (18’) puxeron o 1-2 ao descanso. Tras unha primeira parte igualada, os navarros, máis efectivos, decidiron a eliminatoria na segunda metade con goles de Rafa Usín (27’), Eseverri (28’) e Araça (33’). Ao final, 1-5.



Ficha técnica

Pescados Rubén Burela 1: Miñano, Iago Míguez, Isi, Matamoros, Renato -cinco inicial- Antoñito, Iago Rodríguez, Chano, Hélder e Carlitos.

Magna Gurpea 5: Asier, Araça, Dani Saldise, Rafa Usín, Eseverri -cinco inicial- Yoshikawa, Jesulito, R. Martil e Alvarito.

Goles: 1-0: Chano (12’). 1-1: Eseverri (13’). 1-2: Renato, en propia meta (18’). 1-3: Rafa Usín (27’). 1-4: Eseverri (28’). 1-5: Araça (33’).

Árbitros: Gallo Suárez (Asturias) e Martínez Torres (Galicia). Amarelas a Iago Rodríguez (13’), Matamoros (18’) e Chano (21’) no Burela e a Dani Saldise (9’) e Araça (23’) no Magna Gurpea.

Incidencias: partido da ida de semifinais da Copa do Rei disputado no pavillón Vista Alegre ante preto de 1.100 espectadores.