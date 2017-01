Fitur.- O Camiño, a Semana Santa de Viveiro e Ferrol e a gastronomía, protagonistas da oferta galega en Fitur

O Camiño de Santiago, a Semana Santa de Viveiro e Ferrol, os grandes atractivos naturais de Galicia, a artesanía, a gastronomía e a música tradicional galega conforman este ano a oferta turística de Galicia na Feira Internacional de Turismo (Fitur), que terá lugar en Madrid a partir deste mércores 18 de xaneiro e se estenderá ata o domingo 22.

Tal e como explicou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, na 37 edición de Fitur as festas de interese turístico nacional e internacional terán "un destacado espazo" no pavillón de Galicia, pois son "unha das grandes novidades" deste ano.

Así mesmo, Turismo de Galicia presentará a Semana Santa de Galicia, na que participarán representantes das dúas celebración de interese turístico internacional coas que conta a comunidade: a Semana Santa de Viveiro e a de Ferrol. En concreto, o obxectivo é difundir a programación e as distintas novidades destas, así como presentar o resto de festas de interese turístico nacional e internacional de Galicia, que abranguen diferentes temáticas.

A liña seguido, Castro precisou que o espazo galego en Fitur acollerá un modelo diferenciado en coordinación coa Consellería de Medio Ambiente baixo a marca 'Patrimonio Natural de Galicia' co propósito de difundir os grandes atractivos naturais da comunidade, como os parques naturais, as áreas de reserva da biosfera e as árbores monumento, entre outras cousas.

Pero ademais do medioambiente, a artesanía tamén gozará dun papel destacado no pavillón de Galicia en Fitur a través dunha exposición e un taller de fibras naturais da artesá Idoia Cuesta, quen elaborará unha escultura de vimbios, un dos símbolos tradicionais, engadiu a directora de Turismo de Galicia, "máis importantes" da Comunidade.

GASTRONOMÍA GALEGA

Tamén gozará dun papel destacado a gastronomía galega, con degustacións de produtos característicos da comunidade dirixidas por alumnos e profesores do Centro Superior de Hostalaría de Galicia. De igual modo, os produtos galegos con denominación de orixe e os establecementos da comunidade que contan con algunha estrela Michelín estarán presentes en Fitur.

Nesta mesma liña, Castro avanzou que unha 'pulpeira' mostrará en directo, cun cristal a medias, como preparar o polbo, produto estrela de Galicia.

Deseguido, subliñou que o 'stand' galego servirá de "punto de encontro" para as relacións comerciais dos empresarios do sector turístico galego, que será dirixido polo Cluster de Turismo de Galicia co obxectivo de aumentar a actividade alcanzada na anterior edición de Fitur.

Así mesmo, precisou que os 'stands' do pavillón galego estarán atendidos por profesionais e estudantes galegos de materias turísticas ou diplomados con experiencia.

OPERADORES INTERNACIONAIS

"Imos dedicar aos profesionais unha trintena de presentacións dos nosos produtos, recursos e destinos turísticos", sinalou Castro, quen tamén engadiu que se establecerán contactos cos principais operadores turísticos internacionais naqueles mercados de interese para Galicia.

A música tradicional galega tamén estará presenta nesta edición de Fitur, con grupos musicais que cultivan este xénero e con talleres de instrumentos musicais típicos de Galicia dirixidos aos máis novos.

Por todo iso, a directora de Turismo de Galicia considera que Galicia mostrará na capital española "un amplo e atractivo programa de produtos e servizos". E é que esta feira, precisou, supón o "arranque" deste ano: "Un ano máis que nos vai servir de escaparate para difundir os nosos recursos e continuar coa traxectoria positiva do incremento do sector turístico galego".

De feito, cabe destacar que determinadas deputacións e concellos tamén estarán presentes en Fitur. Por exemplo, a Deputación da Coruña organizará o mércores 18 de xaneiro a actividade 'Camiños da Coruña', mentres que a Mancomunidade de Municipios do Camiño Francés desenvolverán, tamén este mesmo día, a iniciativa 'Municipios Galegos do Camiño Francés, Ruta de Historias', entre outras actividades doutros concellos.

MÁIS DE 74.000 VISITAS EN FITUR 2016

Cuestionada sobre cántas visitas recibiu o pavillón galego na última edición de Fitur, a directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, precisou que máis de 74.000.

En canto aos obxectivos que se marca Turismo de Galicia para este ano 2017 atopa a presentación da serie 'Galicia. O final do Camiño': "Cremos que vai axudar moitísimo a seguir facendo promoción do Camiño para incrementar incrementar esa cifra coa colaboración das distintas administracións e co sector privado".

Así mesmo, Nava Castro sinalou que, cando se presente en febreiro o Plan Estratéxico de Turismo, o turismo sostible será "unha das liñas estratéxicas" deste. E é que sostén que "o primeiro motivo" para que os turistas visiten Galicia é a natureza.

Con todo, admitiu que o Camiño de Santiago segue sendo "o referente", o que axuda á Comunidade galega a posicionarse no ámbito nacional e internacional.