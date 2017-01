O catedrático da UVigo Santiago Lago acudirá a unha xornada en Valladolid sobre financiamento autonómico

O Colexio de Economistas de Valladolid (ECOVA) organiza este 18 de xaneiro unha Xornada sobre Financiamento Autonómico no que participarán os principais axentes económicos e sindicais de Castilla- León co obxectivo de abordar a situación na que se atopa a comunidade de cara ao 2017, no que se refire ao novo sistema de financiamento.

A xornada contará coa participación do catedrático do Departamento de Economía aplicada da Universidade de Vigo (UVigo) e director do Grupo de Investigación GEN, Santiago Lago, quen intervirá cunha conferencia titulada 'Nivelación e autonomía na nova reforma do sistema de financiamento: retos e posibilidades'.

A xornada, que se celebrará a partir das 10,00 horas no Centro de Solucións Empresariais situado en Regueiro da Encomenda (Valladolid), ten como principal obxectivo mostrar á sociedade as causas, as consecuencias e a magnitude dos problemas que os sucesivos sistemas de financiamento están a ter para lograr prestar os servizos que reciben os cidadáns castellanoleoneses, informaron a Europa Press fontes do Colexio.

Neste sentido, o decano de ECOVA, Juan Carlos de Margarida, explicou que a Xornada pretende ser "un punto de debate de posibles propostas para o deseño dun novo sistema de financiamento das comunidades autónomas con especial referencia a Castilla-León, ao obxecto de analizar a posibilidade de lograr un consenso sobre as liñas mestras que ha de seguir a necesaria reforma do sistema de financiamento autonómico".

O ECOVA sinalou que a crise que se acaba de padecer, xunto coa certa inestabilidade institucional e o incumprimento dos obxectivos de redución do déficit, que en boa parte se achaca ás comunidades autónomas, volve dar intensidade de debate en torno ao financiamento das comunidades, responsables da prestación de importantes servizos propios do Estado do Benestar.

"A sostenibilidad deses servizos públicos é hoxe unha preocupación compartida por cidadáns, axentes sociais e xestores públicos", apuntou o ECOVA.

A celebración desta xornada súmase ás iniciativas que ECOVA realiza para divulgar a información económica á sociedade, en xeral, e aos axentes económicos, en particular. Como exemplo diso puxo o Observatorio Económico de Castilla-León, que ofrece resultados da situación económica da Comunidade, información detallada por sectores e provincias e que se configurou como unha "útil e rigorosa" ferramenta para coñecer o comportamento trimestral das principais variables macroeconómicas e as súas consecuencias.