Fitur.- As comunidades autónomas mostran o mellor da súa natureza en Fitur no Ano do Turismo Sostible

A XXXVII edición da Feira Internacional de Turismo, Fitur 2017, que será inaugurado este mércores polos Reis de España, estará marcada por unha maior aposta polo turismo máis ecolóxico coincidindo co Ano Internacional do Turismo Sostible para o Desenvolvemento que arrancará este ano na feira turística madrileña.

Todas as comunidades autónomas españolas, que se repartirán ao longo de catro dos oito pavillóns que compoñen a feira, realizaron un importante esforzo por fomentar o turismo sostible e nos stands se pode apreciar o impulso que está a realizar o sector turístico nacional para contribuír coa súa actividade a un novo modelo de sostenibilidad turística.

Extremadura preséntase este ano como un destino de "emocións, auténtico e respectuoso co medio" ofrecendo o mellor da rexión no ámbito do ecoturismo e o astroturismo nun stand que empregará a auga e o ceo como recursos turísticos principais.

Nunha superficie de 807 metros cadrados exporanse os seis tesouros Patrimonios da Humanidade extremeños ao tempo que se porá en valor a gastronomía extremeña a través da presentación da Ruta do Queixo, dando a coñecer así mesmo o máis destacado dos produtos culinarios rexionais.

Canarias tamén realizará unha forte aposta polo turismo gastronómico e ofrecerá unha zona de degustación exclusiva de produtos nun stand de 1.427 metros cadrados nos que tamén teñen cabida outros segmentos turísticos en desenvolvemento como o senderismo ou os deportes de aventura.

Tamén realizará unha importante aposta pola natureza a comunidade de Aragón cun expositor que invitará a realizar unha viaxe virtual en parapente. Este ano, o Yeti de las Nieves será o encargado de atraer profesionais e visitantes ata o stand aragonés no que se desenvolverán numerosas actividades.

No stand de 406 metros cadrados terán presenza destacada a ruta do camiño francés do Camiño de Santiago por Aragón, a neve e os amantes de Teruel nos seus 800 aniversario. Unha grande árbore artificial de cinco metros transmitirá o compromiso da rexión co turismo sostible creando a sensación de bosque cunhas ramas das que colgarán pantallas que emitirán imaxes dos produtos turísticos máis destacados.

DESTINOS SOSTIBLES MEDITERRÁNEOS

Con motivo da celebración do Ano Internacional do Turismo Sostible para o Desenvolvemento o espazo de promoción da Comunidade Valenciana construíuse cun 97% de materiais reciclables que buscarán trasladar a Madrid o concepto de "mediterraneidad".

O stand da Comunidade Valenciana cunha superficie de 1.781 metros cadrados dará especial relevancia a Patrimonios da Humanidade como as Fallas, poñendo en valor novos produtos e rutas turísticas como a Ruta dos Borja, o Santo Grial ou a Ruta da Seda entre outras.

Pola súa banda, Baleares centrará os seus esforzos en reforzar o seu posicionamento como destino sostible impulsando ademais o turismo de inverno. No stand poderanse experimentar "sensacións mediterráneas" ao proxectarse no chan imaxes de fondos mariños cunha pasarela de madeira.

APOSTA POLA TECNOLOXÍA

Outra aposta importante das comunidades este ano será a baseada na tecnoloxía. Así Andalucía estará presente na feira turística madrileña cun expositor de 5.300 metros cadrados que incluirá dende lentes de realidade virtual, ata zonas onde os visitantes poderán descargar guías turísticas en formato dixital.

Castilla La Mancha tamén aposta forte polas novas tecnoloxías e nos seus 1.300 metros cadrados creou un curral de comedias virtual que ofrecerá ao visitante a posibilidade de "loitar con muíños de vento" así como visitar unha exposición fotográfica cos lugares turísticos máis destacados da rexión a través de lentes virtuais.

Ademais por primeira vez haberá un espazo destinado á promoción dos produtos agroalimentarios coa recreación dunha típica Venda do Quijote que inclúe dez barricas de viño que ofrecerán degustacións e presentacións de produtos. Tamén haberá demostracións de artesanía en vivo cada día da feira.

A gastronomía tamén será xunto ás marcas de calidade os eixes temáticos do stand do Goberno de Asturias que nun total de 630 metros cadrados buscará dar protagonismo e vender un produto turístico diferenciado.

O pavillón albergará 46 imaxes dos principais recursos turísticos e dos nove produtos sobre os que xirará a promoción turística dos próximos anos: gastronomía, natureza, turismo rural, deportivo, cultural, industria, o Camiño de Santiago, Cidades de Asturias, costas e vilas mariñeiras.

ANO DE PEREGRINACIÓN

Este ano ademais será un ano de grande intensidade para o turismo relixioso en España xa que se celebrará o ano santo en dous municipios españois: Caravana da Cruz (Murcia) e Liébana (Cantabria).

Cantabria acudirá á feira cun stand que simulará o percorrido do peregrino pola rexión centrándose no Ano Xubilar e os dous grandes camiños de peregrinación que levan ao mosteiro de San Toribio co grande evento do ano que sucederá o próximo 23 de abril. Ao longo da fin de semana haberá numerosos talleres e degustacións relacionadas coa gastronomía do Camiño Leganiego.

Pola súa banda a rexión de Murcia fará promoción especialmente de o Ano Xubilar de Caravaca de la Cruz así como a candidatura do municipio de Lorca a integrar a rede de Xudarías. Cieza presentará a súa floración, Mazarrón a súa oferta en cicloturismo e senderismo en espazos naturais e San Pedro del Pinatar celebrará o 125 aniversario da romaxe da Virxe do Carmen.

Galicia tamén centrará a súa proposta no Camiño de Santiago, e a Semana Santa de Viveiro e Ferrol, declaradas de interese turístico internacional. Baixo a marca 'Patrimonio Natural de Galicia' mostrarán os grandes atractivos naturais da comunidade como os parques naturais, as áreas de reserva da biosfera e as árbores monumento ás que acompañará unha pulpeira que ofrecerá o mellor do rico manxar galego.

Para finalizar a Comunidade de Madrid preséntase en Fitur 2017 como "a grande praza maior de España", un lugar onde "pasear e se sentir a gusto". O obxectivo é que a Comunidade sexa referencia turística mundial competindo con grandes cidades turísticas de todo o mundo coa imaxe unitaria de marca. Espera que a Feira teña un impacto directo nas contas da rexión duns 240 millóns de euros, un 10% máis que o pasado ano.

Tambien Turismo de Barcelona participará en Fitur coa sostenibilidad e o territorio como elementos fundamentais de promoción nun exercicio no que traballará para afondar na segmentación, o turismo de negocios, a gastronomía e o enoturismo.

Darase a coñecer o programa Barcelona 'Barcelona Sustainable Tourism (BST)', creado en 2012, que pon ao alcance dos visitantes produtos e servizos turísticos que lles permite gozar da cidade dun xeito responsable e sostible: aloxamentos con sensibilidade ambiental e social, hoteis con certificacións recoñecidas, axencias de viaxes especializadas en turismo accesible, organización de eventos sostibles, e restaurantes e medios de transporte sostibles.