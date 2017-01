Un incendio queima por completo unha vivenda en Castrelo do Val (Ourense), pero non houbo feridos

Un incendio queimou por completo unha vivenda na parroquia de Nocedo do Val no termo municipal de Castrelo do Val (Ourense), pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, unha testemuña alertou sobre as 19,15 horas do martes do incendio e sinalou que as lapas saían polo tellado do inmoble.

Por iso, ata o punto desprazouse unha dotación dos Bombeiros de Verín, que extinguiron o incendio, segundo sinalou o servizo de emerxencias.

Ademais, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou tamén dos feitos a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ao GES de Laza e á Guardia Civil.