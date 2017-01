A confianza empresarial crece en Galicia un 1,3% no primeiro trimestre, por enriba da media nacional

O Indicador de Confianza Empresarial Harmonizado (ICEA), que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE), crece un 1,3% no primeiro trimestre deste ano en Galicia respecto ao trimestre anterior, por enriba da media nacional (do 0,3%).

A confianza empresarial aumenta respecto ao trimestre anterior en 12 comunidades e baixa en cinco. Entre as que lideran a táboa están Aragón (2,2%), Comunidade Valenciana (2,1%), Canarias e País Vasco (1,5%), que superan a Galicia. Pola contra, baixa en Castilla León, Extremadura, La Rioja, Asturias e Baleares.

A nivel estatal, o Indicador de Confianza Empresarial Harmonizado subiu un 0,3% no primeiro trimestre grazas á mellora da percepción sobre a situación actual. Con este repunte, este indicador encadea catro trimestres de taxas positivas, despois de que rexistrase hai un ano un descenso do 1,3%, o primeiro en case tres anos.

MÁIS EMPRESARIOS PESIMISTAS

Por outra banda, os datos do INE correspondentes ao primeiro trimestre apuntan a un empeoramento das expectativas, xa que os empresarios pesimistas sobre como marchará o seu negocio superaron os optimistas.

Así, en Galicia un 19% son pesimistas respecto ao trimestre que comeza fronte ao 14,8% que se mostra optimista. Mentres, un 66,2% considera que será normal.

Respecto ao trimestre finalizado, a situación é a oposta e a porcentaxe de empresarios optimistas superou o de pesimistas, un 21,9% fronte a un 18,2%. A porcentaxe dos que consideraron a situación normal é similar alcanzou o 59,9%.

EXPECTATIVAS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, os datos do INE apuntan tamén a un empeoramento das expectativas. En concreto, no primeiro trimestre do ano o balance de expectativas (diferenza entre as opinións dos empresarios optimistas e os pesimistas), situouse en -3,1 puntos, fronte ao saldo negativo de 1,7 puntos do trimestre anterior.

Isto débese a que a porcentaxe de establecementos empresariais que pensan que a marcha do seu negocio será favorable entre xaneiro e marzo deste ano se situou no 17%, cifra inferior á do trimestre anterior (18,9%).

En cambio, descendeu lixeiramente o pesimismo dos empresarios respecto ao futuro inmediato (dende o 20,6% do cuarto trimestre de 2016 ao 20,1% no primeiro trimestre de 2017), ao tempo que aumentaron, dende o 60,5% ao 62,9%, os que opinan que o seu negocio marchará de xeito normal.

Pola súa banda, o balance de situación (diferenza entre respostas favorables e desfavorables respecto ao trimestre finalizado) mellorou 2,6 puntos e alcanzou os 2,7 puntos, o seu maior saldo positivo da serie, iniciada no primeiro trimestre de 2013.

Esta mellora da percepción sobre a situación actual é resultado do aumento de establecementos empresariais que pensan que o seu negocio evolucionou de xeito favorable nos tres últimos meses e do descenso dos que opinan que se comportou de xeito desfavorable.

Así, en canto ao trimestre xa finalizado (cuarto trimestre de 2016), o ICEA mostra que o 21,6% dos establecementos empresariais teñen unha opinión favorable sobre como funcionou o seu negocio neses tres meses, fronte ao 18,9% de establecementos que apreciaron unha evolución desfavorable neste período e ao 59,5% que falan de normalidade.