O escritor Kirmen Uribe participa en A Coruña no ciclo Letras de Outono da Fundación Luis Seoane

O escritor vasco Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa 2009, estará este xoves en A Coruña para participar no ciclo Letras de Outono, que organiza a Fundación Luis Seoane.

Segundo informou a entidade, o autor falará no acto da súa última novela 'La hora de despertarnos juntos', publicada pola editorial Seix Barral.

A Guerra Civil é o punto de partida de 'La hora de despertarnos juntos', unha historia que ten como pano de fondo a convulsa Europa do século XX e que levará á protagonista a percorrer escenarios dende o seu Ondarroa natal ata Francia ou Venezuela.

A traxectoria de Kirmen Uribe inclúe novela, poesía, ensaio, proxectos multimedia e literatura infantil. Licenciado en Filoloxía Vasga e estudoso de Literatura Comparada en Italia, recibiu en 1995 o Premio de Ensaio Becerro de Bengoa por 'Lizardi eta erotismoa', escrito xunto a Jon Elordi.

Co poemario 'Mientras tanto dame la mano', publicado en 2001, o autor recibiu o Premio Nacional da Crítica e en 2003 comezou a serie de novelas xuvenís 'Garmendia' que, xunto co conto 'Guti' e a novela curta 'No soy rubia ¿y que?', forman parte da obra do autor destinada a público infantil e xuvenil.

En 2008, Kirmen Uribe consagrouse como un dos autores máis destacados do panorama literario español grazas á publicación da novela 'Bilbao-New York-Bilbao', escrita en euskera e que recibiu o Premio Nacional da Crítica, o Premio de Libreiros de Euskadi e o Premio Nacional de Narrativa. En 2013, Uribe publicou a novela 'Lo que mueve el mundo', ambientada tras o bombardeo de Gernika.