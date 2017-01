O equipo Cinolóxico da Guardia Civil súmase á busca dunha octoxenaria desaparecida en Meira (Lugo)

Efectivos do Servizo Cinolóxico da Guardia Civil sumáronse este mércores á busca dunha muller de 85 anos de idade que permanece desparecida dende a noite do luns no municipio de Meira (Lugo).

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, sobre as 15,30 horas do martes veciños da muller informaron que dende a noite do luns non sabían nada de Oliva López Tella, de 85 anos, veciña da parroquia de Seixosmil.

Por iso, a Guardia Civil habilitou un dispositivo de busca, no que participan medios municipais tamén, ao que este mércores se suma a unidade canina.

O rastrexo, segundo indicaron as mesmas fontes, céntrase nas inmediacións da residencia da octoxenaria, veciña da parroquia de Seixosmil.