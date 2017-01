Buscan os cinco asaltantes dun matrimonio de Allariz (Ourense) ao que ataron as mans e roubaron na súa vivenda

A Guardia Civil mantén aberta unha investigación para identificar e localizar os cinco asaltantes dun matrimonio de octoxenarios aos que ataron as mans e roubaron na súa vivenda no municipio de Allariz (Ourense).

Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, sobre as 19,30 horas do luns os asaltantes entraron co varón octoxenario na súa vivenda na parroquia de San Mamede, en Allariz.

As vítimas relataron que foron atados as mans as mans polos asaltantes e ao home, que se dedica a cría e venda de porcos, golpeárono para esixirlle máis diñeiro, segundo indicaron as mesmas fontes. Finalmente, os ladróns levaron uns 3.000 euros da casa.

Os cinco asaltantes ían encapuchados e tiñan acento galego, segundo indicaron as vítimas aos axentes. Por iso, a Guardia Civil mantén aberta unha investigación para localizalos.