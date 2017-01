Detidos dous galegos por extorsión e estafa e un cidadán romanés por falsidade documental por un contrato fraudulento

Axentes da Policía Nacional detiveron dous cidadáns españois -- naturais de Ourense e Chantada (Lugo)-- por delitos de extorsión, estafa e falsidade documental, así como a un cidadán romanés por delito de falsidade documental, tras ser contratado de xeito fraudulento.

Segundo informou a Comisaría ourensana, a operación policial iniciouse o 24 de novembro de 2016 en Calvos de Randín e Ourense a cargo da Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras da Comisaría Provincial ourensana.

No marco da denominada 'Operación Transilvania', os investigadores arrancaron as pescudas despois de detectar a existencia de dúas persoas que exercían "un papel de control", segundo relataron as mesmas fontes policiais, sobre dúas empresas creadas ante notario en xullo do 2015 e en marzo do 2016.

Estas dúas persoas puideron nominalmente á fronte das mesmas empresas a dúas persoas sen formación, que eran manexadas como "homes de palla". A Policía indicou que mesmo tramitaron a contratación fraudulenta dun cidadán romanés.

As mesmas fontes policiais sinalaron que un dos "homes de palla", mediante ameazas graves, foi obrigado á solicitude de obrigas de pagamento a nome da empresa para así causar un prexuízo patrimonial propio.

Estes dous "homes de palla", cidadáns comunitarios, serán as persoas que carrexarán, segundo subliña a Policía Nacional, "avultadas débedas coa Seguridade Social" e as empresas creadas obterían diferentes empréstitos hipotecarios e obrigas de pagamento, que de non figurar estes dous cidadáns comunitarios como administradores das empresas, "non serían concedidos aos dous cidadáns españois ao figurar ben como morosos na Administración ou con antecedentes delituosos", segundo concretan as mesmas fontes.

FALSIDADE

Ademais, a Policía resaltou que coexisten os delitos de estafa e falsidade documental dado que a contratación laboral fraudulenta do cidadán romanés lle proporciona a este a regularización administrativa en España, acceso ao sistema público sanitario español, ao sistema público de protección de desemprego e ao conxunto de axudas sociais proporcionadas por institucións diversas.

Os detidos son un home de 62 anos nacido en Ourense, sen antecedentes; un home de 45 anos, natural de Chantada (Lugo), con dous arrestos anteriores; e un varón de 22 anos de idade natural de Budapest (Romanía) e sen detencións policiais.