O psicólogo Javier Urra trae a Ferrol os seus 'Primeiros Auxilios Emocionais para nenos e adolescentes'

O psicólogo Javier Urra estará este xoves en Ferrol para presentar o seu último libro, 'Primeiros auxilios emocionais para nenos e adolescentes', unha guía útil para pais que analiza cáles son os problemas dos fillos hoxe en día e como abordalos.

En concreto, Javier Urra chegará á Fundación Abanca de Ferrol para impartir a conferencia 'A educación, a mellor das vacinas'.

Primeiros auxilios emocionais para nenos e adolescentes ofrece "vacinas", para educar os nenos e previr comportamentos, e "antídotos", para aplicar aos adolescentes que xa teñen os problemas, argumentando que "o 20 por cento dos nenos e adolescentes chega a presentar algún tipo de trastorno psicopatolóxico" que pode ser mediado a través da educación.

Entre os problemas que Urra destaca que afectan a nenos e adolescentes están a violencia, tanto na escola, como de xénero ou filio-parenteral; o acoso na rede; as adiccións a substancias nocivas e ás novas tecnoloxías; os trastornos alimentarios, ou as turbulencias emocionais.

Neste sentido, o experto sinala que a violencia de xénero é un "problema máis de mozos que de maiores", xa que unha de cada cinco vítimas de violencia de xénero é menor de idade e o 25 por cento das mozas sufriu violencia psicolóxica de control.

O acoso escolar é outra das problemáticas que "se converteu en habitual", indica Urra, que apunta que, segundo os datos de Save the Children, case un 30 por cento de nenos afirma recibir golpes físicos doutros alumnos. O libro analiza os perfís das vítimas e dos acosadores, que lles leva a esa situación a cada un e tamén inclúe a violencia filio-parenteral.

PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E CONDUTAS

'Primeiros auxilios emocionais para nenos e adolescentes' detense a analizar as causas, salientar os riscos para os nosos nenos e adolescentes, sinalando minuciosamente as patoloxías maioritariamente sociais que os poden afectar.

Así, no libro descríbense especificamente 46 pensamentos, 51 sentimentos e 89 condutas que "deben xerar alarma" nos adultos". "Sendo que a prevención se obtén dende a correcta educación, detállanse as vacinas para dirixir a mente, dominar as emocións, responsabilizarse das condutas, forxar bos sentimentos, e situarse correctamente ante si mesmo e os outros", indica o texto.

Javier Urra, psicólogo da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza e dos Xulgados de Menores de Madrid, é na actualidade director clínico do programa 'recURRA GINSO' para pais e fillos en conflito.