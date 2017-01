Celebran a porta pechada o xuízo a un home acusado de abusar da súa sobriña na Coruña

O xuízo a un home acusado de abusar da súa sobriña política celébrase este mércores na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña a porta pechada, despois de aceptar o Ministerio Fiscal a petición da acusación.

Pasadas as 10,00 horas deu comezo o interrogatorio ao procesado, un home que senta no banco dos acusados por feitos acontecidos durante o primeiro semestre do ano 2003.

O Ministerio Público solicita 16 anos de prisión para o home por un delito de abuso sexual sobre unha menor de 13 anos e outro de agresión sexual. A vítima tiña 9 anos cando se produciron os feitos.

O fiscal sostén no seu escrito que o home, aproveitando que a menor pasaba moito tempo na súa casa, e "con ánimo libidinoso", nunha ocasión seguiu á vítima ata un dormitorio e "tratou de quitarlle os 'panties' que levaba, conseguindo a menor saír correndo".

Non obstante, unha semana despois, "volveu seguila ata un dormitorio, colléndoa con forza por detrás, inmobilizándoa, para, a continuación, tocarlle os xenitais". Os feitos foron denunciados pola vítima en novembro de 2012.