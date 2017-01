Detido un veciño de Mondariz-Balneario (Pontevedra) por desvalixar chalés dunha urbanización de Gondomar

A Garda Civil detivo un veciño de Mondariz-Balneario (Pontevedra) como presunto autor dun delito continuado de roubo con forza nas cousas por subtraer a carpintaría metálica e outros elementos de obra nunha urbanización situada no municipio pontevedrés de Gondomar.

Segundo informa o Instituto Armado, a raíz da denominada 'Operación Tasto', que culminou o pasado mes de decembro coa detención de tres persoas acusadas da comisión de 16 roubos en vivendas do sur da provincia, os efectivos do Posto Principal da Garda Civil de Baiona-Nigrán proseguiron as pescudas.

No marco destas, foi detido I.F.P., de 39 anos, veciño de Mondariz-Balneario, como presunto autor do roubo da práctica totalidade dos ventanais, portas, chans, sanitarios e instalación eléctrica dos seis chalés dunha urbanización de Gondomar, que atopaban á venda.

A Garda Civil identificou como coautor destes novos roubos, que se cometeran durante o pasado mes de novembro, a F.F.T.F., de 24 anos e veciño de Vigo, un dos detidos da 'Operación Tasto', que se atopa en prisión dende o mes de decembro.

MÁIS DE 150.000 EUROS

Tanto a carpintaría metálica como os demais elementos e materiais subtraídos nos inmobles desvalixados vendéronse nunha chatarrería de Ponteareas (Pontevedra), onde traballaba o detido.

O valor total do que se apropiaron supera, segundo indicaron as mesmas fontes, os 150.000 euros e os danos materiais causados nos inmobles, aínda que están pendentes de peritaxe, "considéranse cuantiosos", segundo engade a Garda Civil.

O detido quedou en liberdade unha vez que prestou manifestación en sede policial, coa obriga de comparecer ante o Xulgado de Instrución Número 8 de Vigo, onde se entregaron as dilixencias.