Activado o Plan de Vialidade Invernal ante a baixada de temperaturas

A Xunta, ante as "condicións metereolóxicas adversas" que esperan para os próximos días, pediu "extremar a precaución" nas estradas. Por iso, o Goberno autonómico mantén activado o seu Plan de Vialidade Invernal dende novembro co que busca evitar incidencias.

Un camión con sal trata de despexar unha estrada chea de neve na montaña de Lugo | Fonte: lainformacion.es

Segundo informou a Xunta este mércores nun comunicado, a Consellería de Infraestruturas ten preparado un dispositivo, formado por 54 quitaneves e 52 silos, co que pretende evitar as posibles incidencias que poidan ocasionar o xeo e a neve nas estradas.

Os traballos de vialidade céntranse na prevención para evitar a formación de xeo e en caso de aparición, na súa retirada. Para iso, o persoal comproba diariamente as previsións dos institutos de meteoroloxía e realiza percorridos pola rede autonómica de estradas para comprobar o seu estado.

No caso de que as temperaturas sexan baixas e a humidade elevada procédese ao uso de fundentes con sal ou salmoira e ao posterior "control especial das zonas problemáticas", segundo explicou a Xunta, así como a repetición do procedemento en caso de que sexa necesario.

Os tratamentos, segundo engadiu o Goberno galego no comunicado, realízanse en horario nocturno entre as 20,00 horas e as 8,00 horas.