Feijóo defende que as CCAA solventes baixen impostos e di a Díaz que tamén podería harmonizarse a xornada laboral

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistiu este mércores na súa posición de que as comunidades autónomas "solventes" poidan baixar impostos e respondeu á súa homóloga andaluza, Susana Díaz, que tamén podería harmonizarse a xornada laboral, agora que Andalucía volveu rebaixar a dos seus funcionarios a 35 horas semanais.

"Se falamos de harmonización de impostos pódese falar de harmonización de moitas outras cousas", dixo nunha entrevista en Onda Cero, recollida por Europa Press, na que deseguido se referiu á decisión de Andalucía de situar a xornada laboral dos seus funcionarios por debaixo das 37,5 horas semanais fixadas no resto de España.

Feijóo respondeu así á petición que fixeron na Conferencia de Presidentes Díaz e outros mandatarios socialistas, que formularon que os expertos que van estudar o financiamento autonómico inclúan tamén o "esforzo fiscal" que fai cada cidadán en función da comunidade autónoma onde vive.

Ao seu modo de ver, iso "xa está estudado" e, aínda que admitiu que non é razoable negarse a que se estude ese asunto, "cada comunidade autónoma ten as súas competencias e vainas exercer".

De feito, defendeu que as comunidades autónomas que cumpran o obxectivo de déficit e non necesiten diñeiro do Goberno central poidan facer a súa política fiscal propia. En cambio, cre que se unha comunidade pretende baixar impostos con cargo ao déficit público e logo pedir diñeiro ao Goberno central "o lóxico é que estas cousas se falen" porque o acaban pagando cidadáns doutras comunidades.

Segundo explicou, no fondo da discusión está o Imposto de Patrimonio, "moi alto" en Cataluña e Andalucía, "máis baixo que noutros sitios" en Galicia e inexistente en Madrid. Así, admitiu que isto pode producir "deslocalización ficticia de domicilios" pero engadiu que se se fala de harmonizar impostos "se pode falar de harmonizar moitas outras cousas".

Ademais, defendeu que "non todas as comunidades autónomas xestionan co mesmo rigor" e eficacia, e que tamén dentro da mesma comunidade, hai diferenzas cando cambia o signo do Goberno.

DEBATE IMPORTANTE

Con todo, subliñou que o debate importante é como se paga a sanidade, a educación e a atención da dependencia no futuro modelo de financiamento autonómico.

Por último, atribuíu a ausencia do presidente catalán, Carles Puigdemont, da Conferencia de Presidentes deste martes a que probablemente "a súa formulación é pechar bilateralmente o seu diñeiro co Goberno central", pero remarcou que "quedou claro que non é posible, que o sistema é multilateral".