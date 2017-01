Un acordo entre a Fegamp e eléctricas buscará que non se corte a luz e o gas en fogares vulnerables

A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e as principais compañías enerxéticas con presenza en Galicia -Endesa, Gas Natura Fenosa, Iberdrola e Viesgo- asinaron este mércores un convenio para garantir que non se corta a luz e o gas en fogares vulnerables.

O protocolo pasa por que as persoas en situación de emerxencia social avisen os servizos sociais dos seus municipios, que darán traslado ás compañías eléctricas dos casos de emerxencia social detectados. Deste modo, as subministradoras manterán o servizo durante dous meses mentres os concellos tramitan as axudas de emerxencia pertinentes para aboar os recibos impagados.

Esta acordo rubricárono este mércores en Santiago o presidente da Fegamp, Alfredo García; o director xeral territorial de Zona Noroeste de Endesa, Miguel Temboury; o delegado xeral de Gas Natural Fenosa en Galicia, Manuel Fernández Pellicer; o delegado comercial de Iberdrola en Galicia, José Ignacio Lázaro Estarta; e o responsable de Operacións Comerciais de Viesgo, Julián de Benito Cavero.

O presidente da Fegamp destacou que o obxectivo é que "ningunha familia quede sen enerxía na súa casa" a través deste procedemento que busca avisar as eléctricas dunha situación de vulnerabilidade co fin de que non se corte o servizo. O acordo tamén inclúe o asesoramento das eléctricas a familias de como facer fronte aos seus recibos e como aforrar no seu consumo.

Sobre "quen pon o diñeiro" despois para pagar os recibos, Alfredo García apuntou: "Os concellos aspiramos a non o poñer nós". Ao respecto, considera que deben ser outras administracións as que fagan fronte ao abono destas situacións de emerxencia social, se ben deixa claro que normalmente os propios municipios acaban pagando facturas, pois "seguen sendo os últimos responsables" ante casos de vulnerabilidade detectados.

Segundo explicou García, con este acordo búscase "continuar e colaborar" coas liñas de axudas doutras administracións como as de pagamento de recibos que ten a Xunta ou a modificación que prevé o Goberno do bono social para que sexa máis efectivo. Por todo iso, espera que o convenio "dea resultados" tras a "boa disposición" das empresas.

VISIÓN DAS ELÉCTRICAS

Pola súa banda, Miguel Temboury (Endesa) valora a importancia deste convenio e considera que as axudas "teñen que chegar de forma áxil" para evitar situacións dramáticas. Niso ve que os servizos sociais municipais xogan un "papel fundamental".

A liña seguida, Manuel Fernández Pellicer (Gas Natural Fenosa) mostrouse "seguro" de que este acordo "vai ser un éxito", xa que é "un procedemento testado noutras comunidades", ao tempo que fixo fincapé en que a pobreza "é responsabilidade de todos".

José Ignacio Lázaro Estarta (Iberdrola) remarcou a importancia de "protexer do corte" as persoas en situación de necesidade "sen preguntarse como se vai pagar, nin quen vai pagar". Finalmente, Julián de Benito Cavero (Viesgo) apuntou o "afán de liderado" da súa compañía á hora de actuar ante os problemas de exclusión social.

COLABORACIÓN COA VALEDORA DO POBO

A preguntas da prensa sobre se deberían ser as propias eléctricas as que desen parte da situación dun cliente cando estea próximo a que se vaia cortar a súa subministración, o presidente da Fegamp explicou que existen "moitas circunstancias de aviso de corte de luz", sen ser todos por casos de necesidade, polo que "se todos eses avisos" chegan aos servizos sociais dos municipios "quedarían colapsados".

Así mesmo, Alfredo García indicou que se traballa en colaboración coa valedora do Pobo para realizar un informe que radiografe cál é a situación de pobreza enerxética nos municipios galegos, para o cal se comeza a solicitar datos nos concellos.