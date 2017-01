A Xunta atrasa a repertura ao tráfico do Corredor do Morrazo ata finais de febreiro

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, anunciou que o percorrido actualmente pechado no Corredor do Morrazo (Pontevedra) reabrirá o tráfico a finais do mes de febreiro. Isto supón un atraso respecto a data inicialmente prevista, do 24 de xaneiro, o que xustificou en que se trata dunha obra de grande envergadura.

Así comunicouno a conselleira de Infraestruturas e Vivenda aos alcaldes de Moaña, Cangas e Bueu, Leticia Santos, Xosé Manuel Pazos, e Félix Juncal, respectivamente, durante unha reunión este mércores na que lles trasladou os avances nas obras do corredor, que permanece pechado dende o pasado 2 de novembro entre Rande e o enlace de Meira

Neste encontro, os técnicos da Xunta manifestaron que ata agora se executaron o 88 por cento dos desmontes do treito I, que rematarán a finais deste mes; e tamén se está a traballar nos dous desmontes principais do treito II, o que se prolongará ata finais do mes de febreiro.

Deste modo, aínda que a reapertura estaba prevista inicialmente para o próximo 24 xaneiro, será a finais de febreiro cando se reabrirán ao tráfico os dous tramos da obra que actualmente se atopan pechados, entre Rande e Meira, co que se busca garantir a "plena seguridade" dos usuarios e traballadores. Unha vez restablecida a circulación, as obras precisarán só cortes puntuais.

A conselleira incidiu en que a conversión do Corredor do Morrazo en autovía é "unha obra complexa tanto na súa planificación coma na súa execución", e recordou que para levala a cabo foron avaliadas diferentes alternativas ata facer unha recomendación baseada en criterios de seguridade e "redución das molestias ao mínimo".

BARCOS E AMBULANCIAS

Neste marco e para "minimizar a afección" aos veciños, informou de que "de forma inmediata" se incrementarán as frecuencias do barco entre Moaña e Vigo, tanto a primeira hora da mañá -de 7,00 a 9,00 horas- como a última hora da tarde -de 19,00 a 21,00 horas-, e solicitarase un reforzo do servizo de ambulancias.

A alcaldesa de Moaña remarcou que o peche ao tráfico xerou "unha situación moi difícil" na localidade e no conxunto do Morrazo, polo que os rexedores demandaron á Xunta un aumento das frecuencias do transporte marítimo -houbo un incremento dun 20% de usuarios- e poñer a disposición como mínimo unha ambulancia de reforzo.

Así mesmo, a mandataria reiterou a súa petición de que a Garda Civil de Tráfico regule a circulación nas horas máis conflitivas do día, para o que reclaman a mediación da Xunta. En todo caso, piden "que se urxa a finalización do corte, sempre garantindo a seguridade pero atendendo a necesidade dos veciños".

O alcalde de Cangas engadiu que os rexedores non están "contentos" co atraso na data inicialmente prevista para a reapertura do corredor, se ben recalcou que é necesario "facer un exercicio de responsabilidade, para non poñer en perigo a seguridade de ninguén". "Aumentar o tempo de peche significará tamén o tempo de peches parciais", concluíu.