'Somos Quen' presentouse en Pontevedra como unha candidatura conformada por cidadáns "de base", de pequenas e medianas mareas de toda Galicia, membros do tecido asociativo e do activismo social e do sindicalismo, que decidiron "dar un paso" e concorrer ao proceso interno de En Marea.

O deputado e exalcalde do concello ourensano de Manzaneda, Davide Rodríguez, encabeza esta candidatura que este mércores se presentou ante os medios de comunicación no Parador de Turismo de Pontevedra, e que avala o actual voceiro parlamentario, Luís Villares, como "voceiro único" do partido instrumental.

Xunto a el figuran, como número dous Iria Morgade, de Pontevedra; e tamén Modesto Renda, de Vilalba; Sonia Vidal, de Xunqueira; Patxi Alonso, de Baixo Miño; Xurxo Triñanes do Barbanza; Jorge Lorenzo, de Laza; Marga López, de Vigo; Vanessa Garrido, de O Courel; Aarón Franco e Sandra Pesqueira, de Marín; e Felix Domínguez, de Manzaneda.

Iria Morgade explicou que os membros de 'Somos Quen' avogan pola "comarcalización, pola soberanía popular, polo feminismo e a democracia de base" e que a súa candidatura pretende facer de En Marea "un verdadeiro suxeito político rupturista co actual réxime do 78 e de quebra democrática coa Europa dos banqueiros".

VILLARES, "VOCEIRO ÚNICO"

Como primeiro paso apostan pola "urxente estruturación de En Marea en asembleas de base", coa bisbarra como referente e consideran que "Luís Villares debe ser noso voceiro único e indiscutible".

"Nós cremos na figura de Luís Villares", reiterou Davide Rodríguez, mostrando o seu convencemento de que "agora mesmo" compartir portavocías entre varias persoas "é malo para o proxecto".

CANDIDATURA "DE BASE" FRONTE A PACTOS DE CÚPULAS

Davide Rodríguez sinalou que a diferenza de 'Somos Quen' fronte ao resto de candidaturas é que se trata dunha candidatura "de base".

"Fixemos asembleas, repartimos a lista por toda Galicia; e non atendemos a eses pactos que se intentaron dar entre cúpulas de partido que pensamos que non nos representan", resolveu.