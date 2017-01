O deputado do BNG Xosé Luís Rivas, 'Mini', presentou no Parlamento unha batería de iniciativas sobre "as deficiencias" de servizos de sanidade e educación no barrio coruñés de Novo Mesoiro.

Como informou el mesmo en compañía da concelleira nacionalista Avia Veira, as súas iniciativas inclúen propostas concretas, "como construír un centro público integrado con educación infantil, primaria e secundaria e dotar do persoal necesario o actual centro de saúde para dar asistencia sanitaria aos residentes e ampliar o horario de atención tamén pola tarde".

Unha terceira iniciativa está relacionada coa presenza preto do barrio dunha área de caza. Segundo o deputado do Bloque, o obxectivo é afastar este tecor con presenza de cazadores da zona urbana de Novo Mesoiro "e evitar así calquera situación de perigo".

Ao fío diso, Rivas instou á Xunta a implicarse nestas reclamacións. "Parece inaudito que non se atenderan as demandas dos veciños, cando se trata de servizos básicos e que están máis que xustificados", sentenciou.