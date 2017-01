A Xunta propón ao Instituto Cervantes homenaxear en Madrid a Carlos Casares

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reuniuse este mércores co secretario xeral do Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, a quen propuxo a celebración dun acto de homenaxe en Madrid á figura de Carlos Casares, coincidindo co ano no que se lle dedica o Día das Letras Galegas.

O obxectivo de Cultura é implicar neste acto, ademais de ao Cervantes, á Real Academia Española, dada a "importante relación" que o autor tivo coa actividade literaria nacional.

Durante o encontro, o conselleiro e o secretario xeral tamén afondaron no desenvolvemento das liñas de actuación comprendidas no convenio asinado o pasado 7 de setembro, segundo o cal o Cervantes programará e realizará, en función da demanda existente, cursos de lingua ou cultura galega nos centros dependentes del, así como nas cidades nas que se radiquen lectorados de lingua, cultura e literatura galegas.

No encontro abordouse a posibilidade de levar a exposición 'José Suárez. Uns ollos vivos que pensan', da Cidade da Cultura, a distintos centros do Instituto Cervantes en París e Tokyo, así como a Nova Delhi.