Un foro sobre vertebración ferroviaria na eurorrexión reúne o día 26 en Vigo políticos, empresarios e expertos

A cidade de Vigo acollerá o próximo 26 de xaneiro unha xornada promovida pola Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) e o Eixo Atlántico, sobre vertebración da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través do ferrocarril, na que participarán autoridades españolas, portuguesas e europeas, ademais de expertos na materia.

Así, segundo avanzou este mércores en rolda de prensa o presidente da patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, ese día daranse cita na cidade o coordinador da Rede transeuropea de Transportes, Carlo de Grandis; os secretarios de Estado de Infraestruturas de España e Portugal, Julio Gómez-Pomar e Guillerme D'Oliveira; ou o presidente da Comisión de Fomento de Congreso, Celso Delgado.

Tamén confirmaron a súa participación a conselleira de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, e o catedrático Miguel Rodríguez Bugarín, nunha xornada na que se abordarán, entre outros proxectos, a saída sur ferroviaria de Vigo.

Cebreiros destacou a importancia deste foro, por canto servirá para poñer de relevo "as necesidades dos empresarios galegos e lusos en termos de transporte ferroviario", un ámbito "tan importante para impulsar a competitividade e ter acceso directo ao mercado europeo".

Segundo subliñou, neste foro, no que tamén se falará doutros corredores e conexións ferroviarios no oeste peninsular, "por primeira vez estarán sentados na mesma mesa todos os niveis implicados" para abordar cuestións que non solo interesan a Vigo e a Galicia, senón tamén a toda a actividade loxística da área de Asturias, Cantabria e Castilla León.

Na mesma liña, o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, puxo en valor o feito de que as reivindicacións da eurorrexión se sumen "nunha voz unánime", para "facer entender os gobernos que existe apoio social" a estas iniciativas.