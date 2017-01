O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, asegurou que o "espazo de unidade" que crea a lista que el lidera, denominado 'Máis Alá!', é "incuestionable" dado que integra "á inmensísima maioría" do proceso de confluencia e recordou que "confluír é renunciar a cousas" para que "a unidade popular siga avanzando".

Acompañado por moitos dos 35 nomes que compoñen 'Máis Alá' -como o líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, ou o dirixente da Marea Atlántica, Iago Martínez-, o exmaxistrado lucense presentou este mércores en Santiago esta candidatura para as eleccións internas de En Marea, nas que se decidirá a composición do futuro Consello das Mareas e da nova coordinadora -órgano executivo-. Para este proceso compiten outras dúas listas, unha composta por persoas vinculadas a Anova e outra a Cerna.

"A unidade popular é entenderse con quen non é igual que un, iso é a unidade popular, todo o que levamos construído estes meses, estes anos, estas décadas é entendernos con xente que non é exactamente igual ca nós pero que comparte os valores esenciais", destacou Villares.

Neste sentido, deixou claro que "sería moito máis sinxelo deixar ese esforzo" por construír unha candidatura de unidade e "facer listas competitivas que establecesen sumas de maiorías". "As maiorías e as minorías funcionan ben cando son espazos homoxéneos pero, cando os espazos son heteroxéneos, a única regra que vale é a do consenso, a do ben común... Por iso non vale competir, por iso é necesario cooperar", subliñou.

Deste modo, destacou o esforzo realizado pola lista 'Máis Alá!' para "integrar" a todos os espazos, "incluídos os que hoxe non están representados pero que foron invitados a participar" ou "aqueles que participaron pero que despois decidiron libremente non participar". "Foi unha candidatura que estivo aberta en todo momento", asegurou.

TROPEZOS

Na súa intervención, Villares considerou que moitos esperaban que a xente que conforma En Marea "tropezase" pero, fronte a iso, subliñou que "unha vez máis" está a dar mostras de que é capaz de "sorprender a todo o mundo" e "poñerse de acordo" e traer "unha forma diferente de facer política".

"Por iso, buscando consenso, é por o que buscamos nese espazo mellores oportunidades, mellores formas de expresar a coralidade, a pluralidade e o afianzamento do espazo de confluencia", manifestou Villares nunha acto no que deixou claro que este proceso interno que celebra En Marea é "un punto máis dun proxecto "que está por construír".

No acto, o exmaxistrado foi arroupado por diversos membros da súa candidatura como do líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, quen mostrou a súa satisfacción por participar nunha lista liderada por Luís Villares, a quen mostrou o seu apoio público en distintas ocasións, e que leva por nome o título do manifesto de Manuel Antonio 'Máis Alá!'.

Precisamente, Beiras definiu 'Máis Alá!' como unha candidatura "forxada no esforzo". "É necesario traballar nela e hai sitio para todos os que teñan boa vontade de entenderse, mesmo no medio das rifas inevitables e indispensables que sempre ten que haber", apuntou.

Con todo, deixou claro que esta é "parte dun proceso" que aínda non chegou á meta. Así, asegurou que "non é suficiente" unha organización con presenza nas distintas institucións parlamentarias e locais, senón que "debe ser capaz de liderar un proxecto estratéxico de emancipación social e nacional" no que o pobo galego sexa "soberano".

PORTAVOCÍA

Momentos antes da presentación da súa lista en Santiago de Compostela, preguntado polos medios sobre o veto que recolle o documento asociado á súa lista a que compaxine o seu labor parlamentario con ser voceiro orgánico do partido, Villares reiterou que "non encabezaría un proxecto" que non o quixera como líder.

Neste sentido, asegurou que "a referencialidade nin a dá nin a quita un papel" senón o traballo "diario, a responsabilidade e estar ao pé de rúa coa xente, preocupado polos seus problemas".

Ademais, sinalou que o "importante" nestes momentos é "manter a unidade". "A partir de aí, toda a xenerosidade que teñen que facer todas as para poder levar a cabo a misión principal, de manter a unidade, son sacrificios necesarios para que o proxecto se consolide". "Todo o mundo neste espazo cede, todo o mundo fai concesións e é xeneroso para permitir que o proxecto avance", indicou.

"O maior ensinanza de Beiras foi que confluír é renunciar e toda a xente que conforma o espazo da confluencia renuncia a cousas para que o espazo se consolide e a unidade popular siga avanzando, e iso é o único que nos ten que preocupar", apuntou.